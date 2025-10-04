6 Pueblos Mágicos con playa para disfrutar el sol y el mar

GENERANDO AUDIO...

Destinos con playa y mar. Fotos: Cuartoscuro

Ya te hablamos de los Pueblos Mágicos con una lago o laguna cerca, ahora que si estás buscando algunos lugares con agua salada donde se unan cultura, tradición y tranquilidad de playa, te mostramos los Pueblos Mágicos con mar.

De acuerdo con la plataforma de viajes Civitatis, estos destinos representan algunas de las joyas turísticas más valoradas en el país, ya que permiten vivir lo mejor del turismo de sol y playa con el encanto de un Pueblo Mágico.

Todos Santos, Baja California Sur

Se ubica en la península bajacaliforniana, Todos Santos se distingue por su ambiente bohemio, galerías de arte y playas cercanas ideales para surfear como Cerritos o San Pedrito. Obtuvo su nombramiento como Pueblo Mágico en 2006.

Loreto, Baja California Sur

Loreto es uno de los primeros asentamientos españoles en la península, y desde 2012 es Pueblo Mágico. Sus playas tranquilas son perfectas para el avistamiento de ballenas y deportes acuáticos en el Parque Nacional Bahía de Loreto, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

Mazunte, Oaxaca

Este sitio de la costa oaxaqueña debe su fama a su playa de arena dorada y por el Centro Mexicano de la Tortuga, donde se promueve la conservación de distintas especies. También es un destino ideal para practicar yoga y turismo de bienestar. Nombrado Pueblo Mágico en 2015.

Isla Mujeres, Quintana Roo

Con su distintivo ambiente caribeño, a Isla Mujeres se le reconoció como Pueblo Mágico en 2015. Sus playas de aguas turquesa y arena blanca la convierten en un destino imprescindible en el Caribe mexicano. Acá se puede practicar esnórquel y buceo en sus arrecifes.

Pueblo Mágico de Sayulita, Nayarit

Este Pueblo Mágico, nombrado en 2015, se ubica en la riviera Nayarit y es reconocido por su ambiente relajado, sus playas para surfistas y su colorida vida nocturna. Sayulita es además un punto clave para el turismo alternativo.

Bacalar, Quintana Roo

Conocido como el Pueblo Mágico de la Laguna de los Siete Colores, Bacalar recibió este nombramiento en 2006. Aunque no está frente al mar abierto, la laguna le da un escenario único que se asemeja a un destino caribeño. Sus tonalidades de azul y turquesa lo hacen uno de los más fotografiados de México.

Ya sea en el Pacífico, el Caribe o la península de Baja California, estos destinos con playa ofrecen experiencias distintas: surf, buceo, avistamiento de ballenas, gastronomía local, entre otros.

De acuerdo con Civitatis, estos Pueblos Mágicos se muestran como paradas obligadas para quienes buscan combinar descanso, cultura y naturaleza en un sólo viaje.