7 destinos para vacacionar con tu perrito en esta temporada

7 lugares mexicanos para disfrutar con tus perritos. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones de Navidad y Fin de Año están muy próximas y si tienes pensado vacacionar y divertirte en esta temporada, pero posees un perrito y no puedes dejarlo solo o en alguna pensión porque lo consideras ya un integrante fundamental de la familia, no te preocupes en Unotv.com te daremos algunas opciones pet friendly para pasear o descansar en 7 destinos de nuestra República para que viajes acompañado y no tengas ese cargo de conciencia de ¿con quién se queda el perrito?

Para disfrutar de estas vacaciones te mostramos destinos cómodos para caminar con tus perrhijos y donde además puedes encontrar alojamiento amigable para ellos.

Tepoztlán

Tequisquiapan

Cholula

Taxco

Cuernavaca

Pátzcuaro

San Miguel de Allende

1. Tepoztlán, Morelos

Ver más ¡Viaja con tu mascota a Tepoztlán!✈️

Hotel La Morada Del Xolo Pet Friendly & Spa, descubre la magia que hay en este bello Hotel junto a tu mascota 🐩😍



🌐 https://t.co/rgAROAMrHc #Yaconociasestelugar #LaMoradadeXolo #petfriendlyrestaurant #Instalacionesseguras #Tepoztlán pic.twitter.com/vChQLCw3kQ — Tepoztlán Pueblo Magico (@infotepoz) February 2, 2022

Es un pueblo místico que conserva un fuerte sentido de identidad. Enclavado en la parte norte del estado y a 17 km de la ciudad de Cuernavaca, Tepoztlán es el destino turístico favorito en Morelos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo mexicana.

El sincretismo cultural y religiosos se advierte en cada rincón de Tepoztlán. Su rica gastronomía y sus celebraciones son clara muestra de ello. De lo espiritual a lo holístico, de lo relajante a lo saludable. Tepoztlán es un reconocido destino donde se concentran los mejores spas y terapeutas para equilibrar el cuerpo y el espíritu y hacerlo con tu acompañante perruno favorito no tiene comparación.

2. Tequisquiapan, Querétaro

El Pueblo Mágico de Tequisquiapan, Tequis para los cuates, está a 2 horas de la CDMX y se convierte en excelente destino de fin de semana para pasear con tu lomito por las bondades de su clima, sus balnearios y sus viñedos, pero también porque acá podrás estrechar más los lazos de amistad que los unen y vacacionar con tu perrito.

El nombre de este Pueblo Mágico, que en náhuatl significa “lugar de aguas y tequesquites”, alude a las tradicionales aguas termales de Querétaro. Sin embargo, este destino está lleno de sorpresas, admira su arquitectura colonial, sus calles tranquilas y empedradas, lo disfrutarás aún más si lo haces junto a tu inseparable compañero peludo.

No te puedes perder: Hoteles donde puedes vacacionar con tu perrito en México

3. Cholula, Puebla

Ver más Nadie:

Los perros en Cholula: pic.twitter.com/iFJtb2tigu — Papipope (@ElPapipope) August 26, 2022

Este destino también resulta muy atractivo para vacacionar con tu perrito, imagínate que puedes juntar cúpulas, volcanes, cielo y la imagen de tu lomito en una sola toma, ideal para Instagram y presumirla en redes sociales.

En Cholula podrás encontrar diversos atractivos y hoteles donde podrás alojar a tu consentido compañero de cuatro patas, no olvides que en el destino hallarás una gran oferta de lugares de diversión, cultura y artesanías para vacacionar con tu perrito.

4. Taxco, Guerrero

Si quieres aprovechar para descansar o pasar algún fin de semana o incluso más días, un Pueblo Mágico que resulta atractivo por la cercanía a la CMX y además es una opción si no cuentas con mucho dinero, es sin duda Taxco de Alarcón, en Guerrero.

El poblado también tiene una gran variedad de hoteles y lugares de hospedaje que son pet friendly por lo que recorrer y admirar las calles de Taxco te serán más gratas si lo haces en compañía de tu perrito. ¡Anímate a vacacionar en este destino guerrerense!.

5. Cuernavaca, Morelos

Ver más En la subdelegación Morelos Condusef somos una oficina "pet friendly" 🐕 🐶 permitiendo a los usuarios de servicios financieros poder realizar sus trámites acompañados de sus mascotas por ser tranquilas, no agresivas y traer su debida identificación Cuernavaca México 🇲🇽 🐶🐕 pic.twitter.com/nMuV4kSg7E — Carlos Cuernavaca (@CarlosCuerna) February 20, 2019

La llamada “Ciudad de la eterna primavera” puede ser un excelente destino, pues además de que tiene un clima cálido para esta época invernal, también ofrece sitios y hoteles donde tu perrito se la pasará de lujo.

Su cercanía con la Ciudad de México hace de Cuernavaca un lugar preferido por muchos viajeros, aquí podrás ir, incluso, a centros comerciales y varios lugares con tu animalito de cuatro patas, no olvides hidratarlo y recoger sus heces.

6. Pátzcuaro, Michoacán

Ver más La “Tiendita Verde” de #Pátzcuaro es de esos lugares que tienes que visitar. Además es pet friendly. 👌#Michoacán #PetFriendly pic.twitter.com/MBnk9c7B6j — Oscar Gámez (@oscardamiang) July 8, 2020

Uno de los sitios más emblemáticos del estado de Michoacán es, sin duda, Pátzcuaro, y en este destino los asistentes podrán degustar y deleitar sus sentidos acompañados de su perrito, pues cuenta con opciones pet friendly para vacacionar.

Además, tendrán la oportunidad de gozar con uno de los Pueblos Mágicos más bellos del país, Pátzcuaro, que conjuga su arquitectura, sus bellezas naturales y las bondades de su clima, así que habrá que agregar a la gastronomía, el aspecto turístico, arquitectónico e histórico. Tu perrito gozará mucho de este paseo.

7. San Miguel de Allende, Guanajuato

Ver más En San Miguel de Allende el súper es pet Friendly 😍 ¿ Asi se siente el primer mundo? pic.twitter.com/unmxdv5zoe — ✖️WeyTriste ✖️ (@weytriste) July 2, 2022

San Miguel de Allende, que fue clasificada como la mejor ciudad del mundo en el año 2021, es uno de los principales destinos coloniales del país, es privilegiada por su ubicación, cuenta con una vasta historia, tiene un firme interés en preservar las tradiciones y cultura mexicana, y ha llamado la atención de turistas a nivel mundial por su arquitectura y vegetación.

San Miguel de Allende incluye diversos lugares amigables para tu compañerito de cuatro patas, no olvides buscar opciones, hay algunas tiendas, el jardín Allende, galerías, el parque Benito Juárez y algunos hoteles donde tu lomito siempre será bienvenido, así que no descartes este destino para vacacionar con él.

Tips por si viajas en carretera con tu lomito

Antes de empacar, toma en cuenta que al viajar con un perro necesitas estar preparado tanto si vas en autobús como en avión para que cheques los requisitos que necesitas al transportar a tu amiguito de cuatro patas; si, por el contrario, lo transportarás en tu propio vehículo considera que, de acuerdo con el investigador Lázaro Guevara, del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la UNAM, sigas estos consejos: