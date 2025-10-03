7 Pueblos Mágicos con lagos y lagunas para conectarte con la naturaleza

GENERANDO AUDIO...

Pueblos Mágicos con lagos o lagunas. Foto: Shutterstock

Ahora que el otoño domina el territorio mexicano y para festejar el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, el 5 de octubre, te ofrecemos varias opciones para distraerte, pasear o ir de fin de semana: conoce los Pueblos Mágicos que cuentan con lagos o lagunas y que se hallan cerca de la CDMX, para que goces de esta temporada.

Valle de Bravo, Estado de México

Nombrado Pueblo Mágico en 2005, Valle de Bravo es uno de los destinos más visitados del Estado de México. Su lago se originó a partir de la presa Miguel Alemán, con 2.1 km de extensión y 35 metros de profundidad, donde puedes practicar deportes acuáticos como kayak, vela o esquí. Ahora con las recientes lluvias se encuentra lleno.

Además, sus bosques reciben a la mariposa monarca durante el invierno.

Cómo llegar: Está a poco más de 2 horas de la CDMX y a poco más de una hora de Toluca, en automóvil. Si prefieres viajar en autobús, puedes ir desde la Central Camionera Poniente, donde hay autobuses directos.

Cuitzeo, Michoacán

Al norte de Michoacán se ubica este Pueblo Mágico (2006) de origen minero, famoso por su arquitectura virreinal y por su cercanía con el lago de Cuitzeo, el segundo más grande de México, con una extensión de 3 mil 675 km², de acuerdo con la Red Mexicana de Cuencas. No desaprovecha visitar uno de los recintos mejor conservados del siglo XVI.

Cómo llegar: Está a 30 minutos de Morelia y a 3 horas desde la CDMX en carretera. Desde la Central del Norte o de Observatorio podrás tomar un autobús hacia Morelia y de allí a Cutizeo.

El Oro, Estado de México

Este Pueblo Mágico, declarado en 2011, es un destino minero lleno de historia y rodeado de bosques. Su atractivo natural es la presa Brockman, rodeada de pinos, ideal para acampar, remar o pescar.

Cómo llegar: Se encuentra a una hora y media de Toluca, 2 horas de Morelia y poco más de 2 horas desde la CDMX.

Tzintzuntzan, Michoacán

Ubicado en la ribera del lago de Pátzcuaro, este Pueblo Mágico (2012) es considerado la cuna de la cultura purépecha. Destacan el ex convento franciscano y las yácatas, estructuras prehispánicas únicas en México.

Cómo llegar: Está a 20 minutos de Pátzcuaro, a 50 minutos de Morelia y a unas 4 horas y media de la CDMX.

Huasca de Ocampo, Hidalgo

Nombrado en 2001 como el primer Pueblo Mágico de México, Huasca es famoso por los prismas basálticos, sus haciendas y bosques. Entre sus escenarios acuáticos sobresale la presa de San Antonio, perfecta para un día de campo o una caminata relajante.

Cómo llegar: Se localiza a 124 km de la CDMX (unas 2 horas) y a 30 minutos de Pachuca.

Huauchinango, Puebla

Enclavado en la sierra poblana, este Pueblo Mágico (2015) es un paraíso para los amantes de la aventura. Su laguna de Necaxa permite realizar paseos en lancha, pesca y senderismo. Además, es sede de eventos de turismo extremo como el Raid Adventure.

Cómo llegar: Se encuentra a 50 minutos de Tulancingo, a 1 hora 20 minutos de Pachuca y a 2 horas con 20 minutos de la CDMX.

Chignahuapan, Puebla

Nombrado Pueblo Mágico en 2012, Chignahuapan es célebre por sus esferas navideñas y su Basílica de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, también cuenta con la laguna de Chignahuapan, donde se realizan paseos en lancha y pesca deportiva. Además, cerca del poblado están las famosas aguas termales.

Cómo llegar: Se localiza a 2 horas de la ciudad de Puebla y a unas 3 horas y media de la CDMX.

Estos siete Pueblos Mágicos con lagos y lagunas ofrecen experiencias para todos y brindan un respiro en la naturaleza así como una opción para futuras escapadas.