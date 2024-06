Aventura en México: 8 espectaculares castillos que puedes visitar; hay hasta tequila

Castillos mexicanos que puedes visitar. Foto: Cuartoscuro

Ahora que la serie “House of the Dragon” encendió la polémica por el uso del Castillo de Chapultepec y que el INAH anunció acciones legales, en Unotv.com te mostraremos algunos castillos mexicanos que si bien no tienen grandes murallas fortificadas ni fosos o puentes levadizos, sí tienen historias que los hacen muy atractivos para visitarlos, y sin necesidad de que vayas a Europa.

8 castillos mexicanos que puedes visitar

Aquí no hallarás reyes, princesas, fosos ni dragones, pero sí historias de amor, leyendas de aparecidos, luchadores, canales de agua, lagos, bosques, tequila y duendes. Conoce la historia de 8 castillos mexicanos a los que podrás tomarles fotos y, en algunos, hasta podrás quedarte a dormir.

1. Castillo Blanco de Xochimilco

Si creías que en Xochimilco sólo había chinampas, trajineras y ajolotes, te sorprenderá saber que, en el barrio de San Diego, escondido entre canales, se encuentra un castillo de estilo medieval, conocido como el Castillo Blanco de Xochimilco, también llamado Quinta de Guanajuato, que esconde varias leyendas y misterios que desatan el folclor local.

Si quieres conocer la historia de éste, uno de los varios castillos mexicanos, ingresa a Unotv.com para que leas cómo te presentamos al Castillo Blanco de Xochimilco.

2. Castillo de Barrientos en Tlalnepantla

El llamado Castillo de Barrientos, muy al estilo europeo, sólo que con ladrillos rojos, se ubica en el Estado de México, en Tlalnepantla, una zona industrial. En su momento destacó por estar en la cima de un cerro en la población de San Pedro Barrientos.

Un sitio icónico porque en él se filmaron varias de las películas de El Santo, por lo que está muy presente en el imaginario popular; actualmente es sede del Colegio de Policía del Valle de México.

3. Castillo de tequila en Arenal, Jalisco

Este hermoso castillo nos recuerda los rasgos de los construidos en el siglo XVI y está dedicado al tequila, ¡es único en su tipo! Aquí puedes aprender sobre el destilado, disfrutar catas y las vistas del paisaje agavero.

Con un estilo europeo del siglo XVI, ubicado en el municipio del Arenal, Jalisco, dentro de la famosa Ruta del Tequila, se convierte en un icónico lugar, pues, a juicio de sus promotores, destaca por ser el único castillo del mundo dedicado a esta bebida mexicana.

Se puede ingresar, y en su interior los visitantes disfrutan de una cata de tequila, objetos e historia del arte y la gastronomía; los costos y los recorridos se encuentran en la página del sitio, que se inauguró el año pasado, el Castillo de Tequila.

4. Castillo Gillow en Chautla, Puebla

Ver más Castillo Gillow; que perteneció a la hacienda de San Antonio de Chiautla, del Marquesado Sierra Nevada.

Manuel Rodríguez López siendo el primer marquez de Sierra Nevada.

Título otorgado por Carlos III.⬇️ pic.twitter.com/vjz4qclW0M — Mercedes Díaz (@mechediazortega) February 16, 2024

La primera vista del castillo, para algunos visitantes, los remonta a un cuento: la construcción se encuentra rodeada por coníferas y a la orilla de un lago artificial, que parece espejo, pues refleja en las fotos al Castillo Gillow. Un palacio de tres plantas, con fachadas de ladrillo rojo y flanqueado por torres.

El lugar está dentro de la Hacienda Chautla, a 50 kilómetros de la capital poblana; los lugareños también lo llaman el Versalles mexicano y ha sido escenarios de diversas locaciones para telenovelas, series y actualmente un lugar muy socorrido para eventos sociales y bodas.

5. Castillo de Chapultepec en CDMX

INAH emprenderá acciones legales por usar el Castillo de Chapultepec para publicidad de "House of the Dragon"

Un sitio icónico de la CDMX; domina la parte alta del Bosque de Chapultepec y se empezó a construir en el siglo XVIII para convertirse en el único castillo monárquico en América Latina.

El Castillo de Chapultepec fue sede del Colegio Militar y testigo de la Batalla del Castillo de Chapultepec durante una invasión estadounidense. También albergó al emperador Maximiliano y a su esposa Carlota; luego fue sede del Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético de México.

Asimismo, albergó a presidentes como Porfirio Díaz, Francisco I Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, hasta que, en 1939, se declaró monumento histórico y se transformó en la sede del Museo Nacional de Historia.

Está abierto a los visitantes, los domingos la entrada es gratuita. Por su arquitectura e historia, éste es uno de los castillos mexicanos que no puedes dejar de visitar.

6. Castillo Santa Cecilia en Guanajuato

Uno de los lugares más emblemáticos de #Guanajuato "El castillo de Santa Cecilia" 🥰✨

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando era una hacienda ligada a la metalurgia; se le conoce como el Castillo de Santa Cecilia y se ubicaba dentro de la zona de una mina del mismo nombre.

Estuvo abandonada hasta el siglo XX, cuando, después de una remodelación e inversión, se convirtió en hotel, el cual, por cierto, ha alojado a personas muy notables como el rey Juan Carlos de España, José Alfredo Jiménez, María Félix, Mario Moreno “Cantinflas”, por mencionar algunos.

Sobre sus muros se tejen leyendas de apariciones y fantasmas o ruidos inexplicables. Es uno de los favoritos de aquellos que acuden a Guanajuato.

7. Castillo Ortega Douglas, en Aguascalientes

Holis que Tenjan un eselente shabado

Amikos ya les ponte que en las aguas calientes tenemos un castillo en el centlo de la ciudad #CastilloDouglas pic.twitter.com/vhhl3wPyao — solo xypher (@26Xypher) July 1, 2023

Otro de los edificios que destaca entre los castillos mexicanos se encuentra en tierras hidrocálidas, el llamado Castillo Ortega Douglas, de estilo medieval, aunque fue construido en el siglo XX.

Se dice que el propietario Edmundo Ortega Douglas levantó la construcción, al igual que el famoso Taj Mahal, en tributo a su amada, Carmen Cansino. Ellos habitaron este castillo varios años, pero a la muerte del esposo, el castillo fue abandonado. Actualmente, se nota muy deteriorado; las personas desean que pronto uno de los castillos mexicanos vuelva a brillar.

8. Castillo Nueva Apolonia en Tamaulipas

El Castillo de Nueva Apolonia es una de las construcciones más imponentes que existen en el estado, ya que recuerda los grandes tiempos que se vivieron en esta región de México, fue un sitio visitado frecuentemente por Don Porfirio Díaz Mori.

Una construcción de estilo español se halla al sur del municipio El Mante en Tamaulipas. Se halla un tanto deteriorado; sin embargo, resalta entre el paisaje agrícola. Tenía más de 50 hectáreas, contaba con una casona de dos plantas, capilla y hasta cementerio. Según cuentan los lugareños, el expresidente Porfirio Díaz acostumbraba visitarlo para ir de cacería, ya que acá había especies como venado, jabalí y faisán. Para muestra, un video que en X publicó @VisitTamaulipas.