8 experiencias en México para Día de Muertos, desde talleres de pan de muerto hasta ofrendas flotantes

Experiencias que puedes vivir el Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

México se prepara para recibir a más de 6 millones de visitantes nacionales y extranjeros durante el Día de Muertos 2025, una de las celebraciones más importantes del país, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Desde “Xantolo” en la Huasteca Potosina hasta las trajineras nocturnas en Xochimilco y talleres de pan de muerto en Puebla, las celebraciones de este año combinan cultura, tradición y turismo comunitario. Aquí te contamos dónde vivir una experiencia auténtica.

Feria de las Ánimas en Huaquechula, Puebla

En este municipio poblano se levantan gigantescas ofrendas dedicadas a personas fallecidas durante el último año. Las calles se llenan de comparsas y desfiles de “ánimas”, personas caracterizadas como esqueletos y catrinas que recorren el pueblo entre incienso y música tradicional. La Feria de las Ánimas se podrá apreciar y vivir del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Taller para hornear pan de muerto en Puebla

En la ciudad de Puebla puedes aprender a elaborar pan de muerto artesanal, mientras un maestro panadero explica el significado de cada elemento: los “huesitos”, la bolita central y el aroma a azahar. Incluye degustación con chocolate poblano. Esta experiencia culinaria única la recomienda Civitatis, con gran experiencia en excursiones y visitas guiadas.

Noches de leyenda entre Diego Rivera y Xochimilco

El recorrido inicia en el Museo Anahuacalli, diseñado por Diego Rivera, con un altar monumental dedicado a personajes de la cultura mexicana. Después continúa en Xochimilco para un viaje nocturno en trajinera con leyendas, música y degustación de tamales, chocolate caliente y pan de muerto. Otra experiencia que Civitatis sugiere a los turistas que visiten la CDMX.

Muerteada en Etla, Oaxaca

En Etla, a unos 18 minutos de la capital, se realiza una de las fiestas más intensas de la temporada: La Muerteada, una procesión nocturna con más de 80 años de historia, en la que personajes disfrazados de diablos, médicos o ánimas recorren el pueblo con música de banda y humor tradicional. Recuerda que si quieres vivir esta experiencia, Inicia el 1 de noviembre y se prolonga hasta el día siguiente.

Alumbrada en San Andrés Mixquic, CDMX

Una de las celebraciones más famosas del país. En Mixquic, las familias iluminan las tumbas en el panteón con veladoras y flores de cempasúchil para guiar el camino de sus difuntos. La atmósfera nocturna es acompañada por rezos y música tradicional. Todo inicia el 1 de noviembre y finaliza el 2 de noviembre, ve preparado para una singular experiencia.

Festival Ninín 2025 en Papantla, Veracruz

Otra de las tradicionales celebraciones para el Día de Muertos y de Todos los Santos es el Ninín que se celebra en la zona norte de Veracruz, en Papantla, donde a partir del 18 de octubre empiezan estos festejos. Acá los habitantes y los visitantes celebran el Ninín una fiesta donde hay respeto y alegría para los fieles difuntos, esto se realiza entre altares, música, danzas y sabores para recordar a los que se adelantaron en el camino.

“Xantolo” en la Huasteca Potosina

La Huasteca vive uno de los festejos más grandes del país: Xantolo, una fiesta de origen náhuatl que incluye danzas, comparsas, rituales y altares coloridos. Municipios como Ciudad Valles, Huehuetlán y Tancanhuitz reciben visitantes para compartir esta celebración comunitaria. Los días donde se reúnen más visitantes es del 30 de octubre al 2 de noviembre.

“Altares flotantes” en Janitzio, Michoacán

En el Lago de Pátzcuaro, cada familia honra a sus seres queridos con ofrendas sobre canoas llenas de velas e incienso. La procesión nocturna de luces convierte a Janitzio en uno de los destinos más impresionantes del Día de Muertos en México. El 1 y 2 de noviembre son los días indicados para esta visita y contemplar con todos los sentidos una experiencia inolvidable.

¿Por qué es importante esta celebración?

El Día de Muertos no es una fiesta del miedo, sino una celebración a la vida y a la memoria. Cada altar representa amor, respeto y la creencia de que los seres queridos regresan una vez al año para convivir con su familia.