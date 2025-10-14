GENERANDO AUDIO...

Si tienes boletos para viajar al viejo continente o estás considerando este destino para el próximo puente, recuerda que a partir del 12 de octubre de 2025, viajar a Europa cambiará para siempre. El tradicional sellado del pasaporte desaparecerá y será reemplazado por un registro digital con huellas dactilares y fotografía facial para todos los viajeros provenientes de países que no requieren visa, como en el caso de México. Este nuevo control fronterizo forma parte del Sistema de Entrada y Salidas de la Unión Europea (EES).

¿Qué es el sistema EES y por qué te afecta si viajas a Europa?

El EES es un sistema electrónico que registrará automáticamente entradas y salidas de turistas no europeos en el espacio Schengen. Aplicará en fronteras aéreas, terrestres y marítimas, de países europeos de acuerdo con la Comisión Europea.

Aplica a mexicanos y viajeros de otros países no europeos

Viajes menores a 90 días (turismo, negocios o visitas)

Viajes a España, Francia, Italia, Alemania y los demás países Schengen

¿Qué datos te pedirán en aeropuertos y fronteras de Europa?

Según la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la UE (DG HOME), el EES almacenará:

Tu nombre

Pasaporte

Fechas de entrada/salida

Huellas dactilares (4 dedos) e imagen facial

Es importante que tomes en cuenta que este registro se hará sólo la primera vez que entres a Europa a partir de octubre de 2025, de acuerdo con la Comisión Europea de Comisión Europea de Migración y Asuntos de Interior

¿Cambian los requisitos para viajar a Europa desde México?

No. Para los mexicanos NO habrá nuevos requisitos de viaje, lo cual quiere decir que podrás entrar sin visa hasta por 90 días cada 180 días. Ahora la novedad es que deberás registrar tus datos biométricos en migración. Toma en cuenta que el EES no es lo mismo que el ETIAS, el permiso para entrar a Europa que tendrá vigencia a partir de 2026, según datos de la Delegación de la Unión Europea en México.

¿Por qué la Unión Europea implementa este sistema?

La UE asegura que el EES ayudará a:

Reforzar seguridad fronteriza

Detectar estancias irregulares

Agilizar cruces para viajeros frecuentes

Eliminar errores del sellado manual

¿En qué países aplica el EES?

El Consejo de la Unión Europea indica que el sistema será obligatorio en los países del espacio Schengen:

España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Países Bajos, Grecia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, Noruega, Suiza, República Checa, Hungría, Islandia, Croacia, Luxemburgo, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia, Eslovaquia y Liechtenstein.