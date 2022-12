Las cuatro pistas de hielo en la Cuauhtémoc son gratis. Foto: Cuartoscuro

Si creíste que te habías perdido la oportunidad de ir a alguna pista de hielo a patinar gratis en la Ciudad de México (CDMX), te equivocaste, y es que la alcaldía Cuauhtémoc ha preparado no una ni dos, sino cuatro en su demarcación para que esta Navidad puedas disfrutar de esta actividad.

¿Dónde están ubicadas las pistas de hielo para patinar?

Las pistas de hielo donde podrán patinar chicos y grandes están en:

Plaza Reina de los Ángeles

Parque Rotario

Jardín Pushkin

Parque Lázaro Cárdenas

¿Cómo puedo ir a las pistas de hielo para patinar en la Cuauhtémoc?

Las cuatro son de uso gratuito: cualquier persona que quiera puede ir a patinar sobre hielo, pues la invitación está abierta tanto para habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc como para la ciudadanía en general.

Las pistas estarán funcionando hasta la primera semana de enero del 2023, y si no cuentas con patines para hielo, no te preocupes, porque ahí te los prestarán.

Para el préstamo de los patines se requerirá una identificación oficial vigente con foto

Los horarios de operación son de lunes a domingo de 14:00 a 22:00 horas, y para el ingreso de los niños, deberán estar acompañados por un adulto.

Además, si nunca has patinado en hielo, las cuatro tendrán personal que te podrá guiar para que puedas hacerlo y no te la pases de bruces, por lo que no hay excusas: tal vez, en un mes, hasta podrías convertirte en un experto en patinar en hielo.