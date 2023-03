El templo de Santa Prisca, uno de los puntos infaltables en Taxco Foto: Cuartoscuro

Si quieres aprovechar para descansar, pasar algún fin de semana o algunos de los días de esta Semana Santa 2023, pero no cuentas con mucho dinero, el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, en Guerrero, es una excelente opción, no sólo por su cercanía sino también porque podrás hacer recorridos con poco dinero. En Unotv.com te diremos 7 cosas que puedes hacer en este lugar que tiene a la plata como su sello distintivo, pero también a la cantera.

7 cosas que puedes hacer con poco dinero

Este Pueblo Mágico de Guerrero, nombrado así desde 2022, es reconocido por su riqueza minera, monumentos, miradores, calles y espacios culturales que lo vuelven un auténtico tesoro de las ciudades del virreinato y acá te diremos 7 cosas que puedes hacer con presupuesto escaso.

1. Iglesia de Santa Prisca y San Sebastián

El corazón de la ciudad es esta iglesia del siglo XVII, con su cúpula de talavera y sus dos torres de cantera, con su particular estilo, entre barroco y churrigueresco, el horario de entrada es de 8 a 19 horas, no hay que pagar nada para ver una de las maravillas arquitectónicas del país. No puedes irte sin ver a la virgen hecha de plata ni en admirar la fachada del templo.

2. Cristo monumental de Taxco

Otro punto infaltable en tu viaje por este Pueblo Mágico es esta estatua monumental que se encuentra en el cerro de Atachi, lo admirable es el mirador desde donde podrás apreciar la ciudad, de acuerdo con la secretaría de Turismo, la estatua tiene 20 metros de altura y se construyó con 52 piezas de cantera rosa. La entrada es gratuita.

3. La plaza Borda

Pasear en esta emblemática plaza, punto de reunión de los lugareños y turistas, es algo que podrás hacer sin gastar un solo peso, tendrás la vista no sólo de la iglesia, sino de las pequeñas y serpenteantes calles, los tejados y fachadas, así como ver los negocios y restaurantes colocados en torno a este lugar.

4. Pozas azules de Atzala

Este punto es también llamado como el secreto mejor guardado de Taxco, al que pocos conocen y parece una pintura realista, al que la Secretaría de Turismo definió como “un balneario que ofrece aguas cristalinas, vegetación exuberante y un excelente lugar para disfrutar de la naturaleza”. El costo de entrada es de 100 pesos para adultos, 50 para niños; acá podrás disfrutar de horas de relajación.

5. Grutas de Cacahuamilpa

Este Parque Nacional, así declarado en 1936, alberga uno de los más sorprendentes y visitados sistemas de cuevas y formaciones calcáreas de la República Mexicana, según la Secretaría de Turismo. El costo de entrada es de 100 pesos por adulto y 90 pesos de niños, los que cuentan con credencial Inapam 70 pesos.

6. Platería

Esta pequeña ciudad minera que se vuelve más bella por su color blanco y sus tejas, destaca por su arquitectura colonial y por supuesto por la producción de plata. Podrás recorrer diversos negocios para comprar joyerías o artesanías elaboradas con plata.

7. Teleférico

Una experiencia que todo visitante a Taxco se lleva de su estancia en este Pueblo Mágico de Guerrero es el recorrido de 800 metros por el teleférico, a una altura de 175 metros, y desde donde se pueden apreciar espectaculares vistas del paisaje.

Otros atractivos de Taxco

Casa Borda

Capilla de la Santísima Trinidad

Ex Convento de San Bernardino de Siena

Museo Casa de las Lágrimas

Tianguis de plata

Museo de Arte Virreinal, Casa Humboldt

Santuario del Señor de la Santa Veracruz

Ixcateopan de Cuauhtémoc

Cascada de Cacalotenango

Casa Nayaá

¿Cómo llegar a Taxco, Guerrero?

Desde la CDMX puedes tomar un autobús en la Central de Taxqueña, el costo más barato del pasaje es de 160 pesos de ida. El tiempo de recorrido es de 2 horas y 40 minutos.

Si optas por irte en automóvil el tiempo de recorrido es de 2 horas y 15 minutos, el costo de casetas es de 558 (ida y vuelta).