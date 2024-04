¿Sin visa? Así puedes viajar haciendo escala en Estados Unidos sin el documento

Con el ESTA puedes pasar hasta 90 días en EU sin tener visa. Fotos: Shutterstock

Las citas para solicitar una visa y poder ingresar a Estados Unidos, son un trámite que para muchos es muy complicado, sobre todo, si tomamos en cuenta que cada vez las otorgan más lejanas.

Ya sea porque quieras visitar como turista Estados Unidos o incluso si necesitas hacer una escala, hay una alternativa para que puedas hacerlo, aunque no cuentes con una visa estadounidense.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué necesito para visitar EU si no tengo visa?

Para visitar Estados Unidos, en un plazo no mayor a 90 días o bien para hacer una escala en un viaje con un destino distinto a EU. Es necesario que se tramite una autorización electrónica de viaje emitida por las autoridades estadounidenses.

Este proceso puede completarse en pocos minutos a través de un sencillo formulario en línea.

El Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés) es un sistema automatizado utilizado para determinar la elegibilidad de los visitantes para viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) y si dicho viaje plantea algún riesgo de seguridad o de cumplimiento de la ley.

Pero cabe recalcar que el ESTA no es una visa. No cumple con los requisitos legales para servir en lugar de una visa de los Estados Unidos cuando se requiere una visa. Los viajeros que poseen una visa válida de los Estados Unidos pueden viajar a los Estados Unidos con esa visa para el propósito que se emitió.

Los viajeros con visas válidas no están obligados a solicitar un ESTA. De la misma manera que un documento válida no garantiza la admisión a los Estados Unidos, un ESTA aprobado no es una garantía de admisión a los Estados Unidos.

Las solicitudes de ESTA aprobadas son válidas por un período de dos años, o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero, y múltiples viajes a los Estados Unidos sin que el viajero tenga que volver a solicitar otro ESTA. Cuando viaje a los Estados Unidos con el ESTA aprobado, solo puede permanecer hasta 90 días seguidos, y debe haber un tiempo razonable entre visitas para que el Oficial de CBP no piense que está tratando de vivir aquí. No hay un requisito establecido en cuánto al tiempo que debe esperar entre visitas.

Los viajeros cuyas solicitudes ESTA estén aprobadas, pero cuyos pasaportes expiren en menos de dos años, recibirán un ESTA válido hasta la fecha de vencimiento del pasaporte.

¿Quiénes pueden solicitar un ESTA y cuáles son los requisitos?

Los requisitos para ser elegible para este programa son:

Ser ciudadano o nacional elegible de un país del Programa de exención de visa

No tener visa de una visa de visitante

Si tu viaje es por 90 días o menos

Viajar a los Estados Unidos por negocios o placer

¿Qué documentos necesito para aplicar?

Pasaporte(s) válido(s) de un país del Programa de exención de visa.



Dirección de correo electrónico válida del viajero

Domicilio y número de teléfono del viajero

Teléfono y correo electrónico del punto de contacto de emergencia del viajero

Método de pago:

La tarifa de solicitud es de $21.00 USD

Los métodos de pago válidos incluyen MasterCard, VISA, American Express, Discover (solo JCB o Diners Club) y PayPal.

México no es elegible, pero sí hay alternativas

Desgraciadamente, México no forma parte de los 41 países que participan del VWP. Por lo tanto, esta opción solo está disponible para ciudadanos de países principalmente europeos y algunos asiáticos, en el caso del continente americano sólo aparece Chile. Aunque sí hay alternativa para los connacionales.

Visa C-1 o Visa de Tránsito General

Los viajeros mexicanos que vayan a otro país como destino final pueden solicitar la Visa C-1, o Visa de Tránsito General que generalmente es más rápida que otro tipo de visado. Para poder obtenerla deberás seguir el siguiente procedimiento: