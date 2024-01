¡Más allá del baile! Carnavales de México: qué experiencias turísticas hay y qué puedes hacer

Si ya estás al tanto del inicio de la temporada de carnavales en México y, como te dijimos en Unotv.com, ya tienes listas las maletas y conoces las fechas exactas, ahora te daremos algunos tips para tu visita a cuatro de los carnavales del país.

No olvides el bloqueador, tu disfraz y la coreografía, por aquello de los pasos prohibidos, pero también prepárate para gozar de estos atractivos turísticos.

No todo es bailar, así que te damos otros tips para los carnavales

Como no todo será bailar en estas fiestas populares que anteceden a la Cuaresma, te daremos algunos tips y recomendaciones de lugares para que los visites ahora que vayas a estos carnavales de México.

Carnaval de Mazatlán

Para el emblemático Carnaval de Mazatlán, del 8 de febrero al 14 de febrero, Cvitatis, empresa líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, sugiere realizar un Tour panorámico en pulmonía. Es el tradicional transporte de Mazatlán, parecido a un carrito de golf que no tiene ni ventanas ni techo para protegerse del sol.

De igual manera, recomienda hacer un Tour de mariscos. Así, puedes probar los platillos insignia como el aguachile, el pescado zarandeado, los tacos gobernador y los camarones asados.

Otro atractivo será el avistamiento de ballenas jorobadas para conectar con la naturaleza y, de paso, conocer otras especies como tortugas, delfines o mantarrayas.

Carnaval de Mérida, Yucatán

Si ya estás listo para este carnaval en la capital de Yucatán, del 7 al 14 de febrero, recuerda estos tips que Civitatis te da: un paseo privado en calesa, se trata de uno de los transportes más usados por los meridanos acaudalados del pasado, podrás conocer parte de la historia y las calles.

Tampoco debe faltarte un tour gastronómico para que pruebes la gran variedad de sabores y olores. Ejemplos no te faltarán como las gorditas rellenas de chicharrón y frijol; taquitos de poc chuc y lechón; cochinita pibil, sopa de lima, entre otras delicias.

Si visitas el de Mérida, que es otro de los emblemáticos carnavales, no olvides darte una vuelta por las haciendas, ahora convertidas en puntos atractivos para el turismo. Tampoco olvides realizar una visita a cualquiera de los cenotes para que te refresques.

Carnaval de Cozumel, Quintana Roo

Otro de los carnavales de mayor tradición, el cual se realizará en el Pueblo Mágico de Cozumel del 7 al 14 de febrero.

Acá la diversión acuática no te dejará reposo, puedes ir a la playa San Martin y admirar los corales más bellos, o también tomar la sugerencia de Civitatis y experimentar la llamada power snorkel, que consiste en nadar hacia el fondo del mar con ayuda de un propulsor acuático que te hace sentir como si estuvieras “siendo guiado” por un delfín.

De igual manera, puedes abordar el submarino turístico Atlantis XII que te llevará a admirar la fauna marina.

Carnaval de Campeche

Otro de los carnavales de mayor antigüedad en el país es el de Campeche, que este año se realizará del 1 al 14 de febrero.

Acá no sólo se quema el malhumor, sino que también se trata de un lugar lleno de magia con calles pintorescas donde hallarás tradiciones, cultura, leyendas y mucha historia. Aquí existen tres Áreas Naturales Protegidas que no puedes perderte: Calakmul, Los Petenes y la Laguna de Términos, sin olvidar sus zonas arqueológicas. No olvides que Calakmul es el segundo pulmón natural más grande del continente y la mayor reserva ecológica natural de México. La magia de Campeche te la darán sus maravillosos atardeces.

