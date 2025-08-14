GENERANDO AUDIO...

CDMX, una de las mejores ciudades del mundo para jóvenes | Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México fue reconocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir en 2025 según la generación Z, de acuerdo con una nueva lista publicada por la revista especializada Time Out. La capital mexicana se ubicó en el puesto número 8 del ranking global, destacando por ser una de las más asequibles para los jóvenes.

La lista se basa en una encuesta global realizada a más de 18 mil 500 personas en ciudades de todo el mundo. Al filtrar las respuestas solo de los menores de 30 años, el ranking cambió notablemente respecto a la versión general publicada a inicios del año.

¿Por qué la CDMX es una favorita para los jóvenes?

Bangkok encabeza la lista como la mejor ciudad para la generación Z y los millennials más jóvenes, gracias a su ambiente feliz, facilidad para hacer amigos y bajo costo de vida. Le siguen Melbourne, Ciudad del Cabo y Nueva York.

La Ciudad de México ocupa el octavo lugar global y es la segunda más asequible del mundo para los jóvenes, solo detrás de Bangkok, según el 69 % de los encuestados. Además, es la cuarta ciudad más feliz para 2025 entre todas las generaciones, con un 96 % de los participantes afirmando sentirse felices viviendo en la capital mexicana.

¿Qué valoran los jóvenes en una ciudad?

Según Time Out, los encuestados menores de 30 años priorizan características distintas a las de generaciones anteriores. Estas son algunas de las más destacadas:

Asequibilidad para vivir

Facilidad para hacer amigos

Diversidad e inclusión

Escena cultural y artística

Vida nocturna activa y accesible

Espacios verdes y contacto con la naturaleza

Felicidad general en la ciudad

La Ciudad de México cumple con varios de estos puntos. Además de su bajo costo, los jóvenes valoran su ambiente vibrante, la oferta cultural, la gastronomía y la diversidad que caracteriza a sus barrios.

¿Qué hace atractiva a la CDMX para la Gen Z?

Costo de vida accesible para jóvenes que inician su carrera.

para jóvenes que inician su carrera. Amplia oferta cultural gratuita o de bajo costo.

gratuita o de bajo costo. Escena gastronómica y de entretenimiento en constante crecimiento.

y de entretenimiento en constante crecimiento. Altos niveles de felicidad y satisfacción entre los residentes.

entre los residentes. Diversidad y riqueza de experiencias urbanas y sociales.

Las 10 ciudades top para la Gen Z en 2025

De acuerdo con la lista publicada por Time Out, estas son las mejores ciudades del mundo para los jóvenes: