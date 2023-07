El “nuevo” Titanic: ¿cuándo llega a México el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo?

Icon of the Seas promete un viaje increíble. Foto: Getty Images / Ilustrativa

El arribo del Icon of the Seas mantiene en expectativa al turismo en el país, ya que es el crucero más grande del mundo. Pero ¿cuándo llega a México el “nuevo” Titanic? Aquí en Unotv.com te lo vamos a contar.

¿Cuándo llega a México el Icon of the Seas, el “nuevo” Titanic?

A finales de junio, la empresa Royal Caribbean Internacional detalló que el Icon of The Seas, considerado el crucero más grande del mundo, realizó su primer viaje de prueba.

Ver más

Sin embargo, el también llamado “nuevo” Titanic podría llegar al Caribe Mexicano en 2024, en una travesía que podría aumentar el turismo, principalmente en Quintana Roo.

Es por ello que la gobernadora Mara Lezama anunció que las costas de su estado serán las encargadas de recibir y darle la bienvenida al Icon of the Seas.

Ver más 🛳 Quintanarroenses, les comparto que hemos logrado que en enero 2024, llegue a #Cozumel y #Mahahual, el majestuoso y enorme crucero, Icon of the Seas de @RoyalCaribbean. pic.twitter.com/LXHvzdR0eB — Mara Lezama (@MaraLezama) June 29, 2023

“Recibir al crucero más grande del mundo significa más turismo y prosperidad compartida para nuestros destinos”, escribió en su cuenta de Twitter.

[TE PUEDE INTERESAR: Recibe el gobernador Mauricio Vila el crucero de Disney en Yucatán]

Aunque no especificó una fecha exacta, la gobernadora Mara Lezama detalló que el Icons of the Seas podría desembarcar en Mahahual y Cozumel, uno de los destinos favoritos.

¿Cómo es el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo?

El Icon of the Seas, que es llamado el “nuevo” Titanic por sus semejanzas con el barco más famoso de la historia, ofrece una gama gastronómica y de entretenimiento de primer nivel.

Ver más

El crucero cuenta con toboganes acuáticos, piscinas, restaurantes, bares, teatro y espectáculos en vivo, además de áreas deportivas y exposiciones de películas.

Uno de los elementos principales del Icon of the Seas es su oferta gastronómica, en la que los viajeros pueden disfrutar de diversos platillos, que van desde comida japonesa, italiana e, incluso, mexicana.

Además, el Aquadome y el Absolute Zero son espacios en los que se puede disfrutar de un espectáculo de mixología, música en vivo, sala de videojuegos y cocteles artesanales.

Ver más Family time at 🌊 is everything. #WonderoftheSeas

🎥: Sumaya M. pic.twitter.com/omFrDxY5RO — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) July 10, 2023

Royal Caribbean International es reconocida por su asombrosa flota de embarcaciones, por lo que gracias al “nuevo” Titanic, los pasajeros vivirán una increíble experiencia.

¿Cuánto cuesta viajar en el Icon of the Seas, el “nuevo” Titanic?

En cuanto al costo por viajar en el Icon of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, existen diferentes opciones y paquetes.

Ver más

El itinerario inicia en Miami, Florida, y puede incluir paradas turísticas en las Bahamas, así como en Cozumel y Puerto Costa Maya, Yucatán.

Según el sitio web, el costo por viajar en el Icon of the Seas ronda entre los 32 mil 300 y los 41 mil 800 pesos mexicanos por persona, brindando una experiencia inolvidable y llena de lujo.

Ver más Nothing but ☀️ and family fun. #IconoftheSeas pic.twitter.com/hAn5k1dWYv — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) June 14, 2023

La llegada del nuevo “Titanic” al Caribe Mexicano promete impulsar el turismo en la región, principalmente en Quintana Roo, uno de los destinos por excelencia en el país.