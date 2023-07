¿Cuánto debes pagar y qué requisitos debes cumplir si viajas con mascotas a México?

¿Cuánto debes pagar si viajas con mascotas a México? Fotos: Getty Images

Si vienes desde un país extranjero a México para visitar a tus amigos o familiares y traes contigo mascotas, hay ciertos requisitos que debes cumplir para poder ingresarlas al país y uno de ellos es conocer cuánto debes pagar de impuestos o qué cantidad con las aerolíneas, si viajas con ellas.

¿Cuánto debes pagar si viajas con mascotas a México?

En nuestro país sólo se considera como mascotas a los perros y a los gatos. La buena noticia es que podrás introducir, sin el pago de impuestos, hasta tres animales de compañía, además de que el trámite es gratuito. El certificado zoosanitario de exportación para mascotas tendrá una vigencia de 8 días naturales.

No obstante, hay aerolíneas que cobran por transportar a tus mascotas, por lo que deberás consultar con ellas directamente el costo por el servicio que ofrecen y cumplir con los requisitos que piden para alojarlos en los compartimentos de carga o de pasajeros.

Si transportas tres mascotas o más, si deberás realizar un pago el cual no varía. El precio del certificado es de 2 mil 965 pesos con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para cualquier otra especie animal, pero para mascotas como perros o gatos no aplica. Habrás de consultar tu caso particular con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque podría cobrarte impuestos.

La autoridad de la Aduana ordenará su traslado al área de carga, donde deberá cumplir con la regulación nacional de importación comercial y realizar su trámite en la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria correspondiente.

¿Qué especies animales puedes ingresar al país?

Entre las especies que podrás ingresar a México están las siguientes:

Gatos

Perros

Canarios

Hámsteres

Cuyos

Reptiles

Periquitos australianos

Ninfas

Hurones

Pericos

Tortugas

Aves canoras y de ornato (excepto rapaces)

Tortugas

¿Qué animales no puedes ingresar al país?

Ya sea que llegues por avión, barco o autobús, entre los animales que no puedes introducir a México se encuentran peces vivos o animales depredadores de cualquier tamaño.

¿Cómo debes ingresar a tu mascota?

Tu mascota debe ingresar al país en una transportadora, contenedor, perrera o de otro tipo, limpio, sin cama y materiales similares, sin implementos o accesorios, de lo contrario, serán retirados por el personal oficial del Senasica para su destrucción.

¿Con cuánto alimento para mascotas puedes ingresar?

Sólo trae la ración de alimento para el día del viaje, en un recipiente con tapa o bolsa de plástico. Puedes ingresar alimento seco a granel o si fuera necesario un bulto equivalente a 22.680 kilogramos; puede llevarlo en un solo empaque o hasta en dos siempre y cuando no supere la cantidad permitida.

¿Qué otros requisitos debes cumplir para ingresar mascotas?

Presentar un certificado de salud expedido por un médico veterinario particular o uno de la autoridad competente del país de procedencia

o uno de la autoridad competente del país de procedencia El certificado de buena salud debe tener como máximo 15 días de haberse expedido , debes presentar original y copia

, debes presentar original y copia Presentar documentación que avale únicamente la aplicación de la vacuna antirrábica y tratamiento contra parásitos internos y externos , el personal de SENASICA previa valoración podrá certificar el buen estado de salud de la mascota

, el personal de previa valoración podrá certificar el buen estado de salud de la mascota No colocar comida en el contenedor de tu mascota

¿Puedo viajar con mascotas en un avión?

En destinos internacionales sí se puede viajar con mascotas (perros o gatos), en la cabina de pasajeros, pero antes deberás consultar con la aerolínea. Para breviario cultural, en vuelos nacionales no está permitido viajar con mascotas en la cabina de pasajeros, a excepción de los perros lazarillo o perros guía.

Es importante que tomes el tiempo necesario para cumplir con estos requisitos, a fin de que no tengas ningún contratiempo el día de tu viaje y tus mascotas puedan ingresar sin problemas a México.