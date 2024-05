¡Mamá se lo merece! Destinos mexicanos para sorprenderla

Estos destinos dejarán una buena experiencia a mamá. Foto:Alejandro Villa/UnoTV

Durante mucho tiempo a las mamás se les regalaban electrodomésticos por el Día de las Madres, afortunadamente esto quedó atrás y ahora, en cuestión de destinos, lo que se acostumbra es regalar experiencias; te presentamos ocho destinos para un viaje memorable por México.

Oaxaca

Este destino no tiene pierde, no hay que olvidar que se considera la mejor ciudad para viajar, de acuerdo con la lista de Travel + Leisure. Tu mamá se enamorará con el colorido, calidez y la gastronomía de Oaxaca. No olvides llevarla al mercado, visitar el templo de Santo Domingo, ir a la Alameda o pasear en el andador Macedonio Alcalá.

Morelia

Lleva a turistear a tu mamá por la Ciudad de la Cantera Rosa, que cuenta con atractivos naturales y una variada oferta gastronómica y cultural. Recorre con ella el Centro Histórico, patrimonio de la Humanidad, visita el acueducto, Llévala al Museo del Dulce, al mercado de Dulce y a las famosas Tarascas, sin olvidar sus cafés y museos, iglesias y restaurantes.

San Miguel de Allende

Otro destino clásico y además reconocido por la Uesco como Patrimonio de la Humanidad, esta encantadora ciudad colonial te encantará por sus calles empedradas, sus casas de colores y el aire que se respira. No olvides visitar la Parroquia de San Miguel Arcángel, la Casa de la Cultura, las galerías y los museos.

Puebla

Otra de las ciudades consideradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad es Puebla. Su Centro Histórico conserva edificios religiosos; posee palacios magníficos y muchas casas todavía cubiertas por azulejos; además, destaca por su llamado barrio barroco. Lo mejor de todo es que la contemplación de la arquitectura y el recorrido por las calles no olvides recorrer el Callejón de los Sapos, las iglesias, los museos y probar de su gastronomía.

Val´Quirico

En el estado de Tlaxcala hay un lugar que por su arquitectura te transportará a la Toscana Italiana y a la Europa Medieval. Se trata de Val’Quirico, un complejo residencial que aunque no es un pueblo mágico, es ideal para pasar el fin de semana para sorprender a tu mamá.

Huasca de Ocampo, Hidalgo

Otro destino ideal para conocer las bellezas naturales que ofrece nuestro país es Huasca de Ocampo. Acá podrás llevarla a los prismas basálticos, una formación natural con columnas de roca que seguramente querrás presumir en Instagram, también diversos lugares.

Bernal, Querétaro

Uno de los sitios más visitados de Querétaro y favorito de miles de turistas es Bernal; en parte se debe a su impresionante peña, uno de los tres monolitos más grandes del mundo. Más allá de este atractivo natural, el Pueblo Mágico también se caracteriza por su ampliada oferta gastronómica y sus lugares muy instagrameables.

Tepoztlán, Morelos

Tepoztlán es un Pueblo Mágico ubicado en el estado de Morelos, es un destino que ofrece una gran variedad de atractivos turísticos. Entre ellos, su majestuoso exconvento de la Natividad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tepoztlán es un destino predilecto para el romance, la naturaleza y el bienestar, excelente opción para un paseo de fin de semana.

