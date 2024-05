Día de la Hamburguesa: Las más exóticas y dónde hallarlas en México

De Jabalí, cocodrilo y hasta en Pan de Muerto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Para celebrar a dar el Día de la Hamburguesa 2024, que según algunos nació en la ciudad alemana de Hamburgo te presentaremos algunas de las más exóticas y poco convencionales que puedes hallar y degustar en nuestro país.

Tradicionalmente estamos acostumbrados a que la hamburguesa clásica lleva carne, pan redondo, vegetales, queso y salsas. Sin embargo, estas piezas exóticas se salen de lo convencional y de ahí su éxito. No sólo en la CDMX, también en otros lugares de la República podrás ir a probarlas.

De norte a sur estos son sólo algunos ejemplos para que te animes a probar algunas en el Día de la Hamburguesa 2024, algunas destacan por su carne, otras por los materiales con los que las preparan y otras por su combinación.

De cocodrilo en Tijuana

Alguna vez en Unotv.com te presentamos las piezas más singulares del Mercado de San Juan en la CDMX, pero si de hamburguesas exóticas hablamos no podemos dejar de lado las que venden en Tijuana, Baja California. Aquí existe un local que vende hamburguesas de cocodrilo, avestruz, jabalí y búfalo, el lugar conocido como Baja BBQ PIT se encuentra en Mariano Matamoros. Las carnes provienen de un santuario autorizado por Semarnat.

La de Chile en nogada en Puebla

La idea de la hamburguesa de chile en nogada la tuvo el chef Rubén Araujo Jr., en Puebla, quien optó por llamar la atención de los visitantes para que probaran esta variante del chile en nogada y nada como probarla este Día de la Hamburguesa. Uno de los platillos representativos se fusionó para este Día de la Hamburguesa. ¿Te animas?

La Muerta en CDMX

Otra creación para este Día de la Hamburguesa que sólo podía haber surgido en México, se trata de una combinación entre lo salado y lo dulce, la carne de res sobre un pan de muerto. Está compuesta de trocitos de tocino, cebolla caramelizada, carne de res, queso cheddar blanco y crema de tocino. En diversas zonas de la CDMX podrás probarla, especialmente en Bacon Bar.

La venada en Guanajuato

Esta singular hamburguesa se puede conseguir en Guanajuato capital, está compuesta de carne de venado y la sirven acompañada de pico de gallo, aguacate y dos quesadillas de queso, el lugar se llama La Burguesa de la presa. Desde hace varios años esta hamburguesa se cuenta entre las favoritas del lugar.

Carne de jabalí en Hidalgo

Esta creación suena también atractiva para celebrar el Día de la Hamburguesa, se encuentra en Tepeapulco, en Hidalgo, y en el sitio ofrecen hamburguesas de carne de jabalí que lejos de lo que pudiera pensarse no tiene un sabor fuerte sino agradable, muy parecido al cerdo. A los parroquianos les encanta.

Cochinita Pibil en CDMX

Recientemente la cochinita pibil, un platillo típico del estado de Yucatán ganó el primer lugar entre una lista de las 100 mejores comidas tradicionales, de ahí que éste sea un buen pretexto para probar esta combinación para el Día de la Hamburguesa. El negocio se encuentra en la colonia San Rafael, en la CDMX y se llama Cochinita Power y debes pedir la hamburguesa de cochinita.

Chinicuiles, escamoles y chapulines en Edomex

Si eres vegano, esta opción te puede interesar y así rompes un poco con la tradición de que la hamburguesa lleve carne, acá puedes pedir tu hamburguesa de chapulines, escamoles, chinicuiles o también acompañarlas de alacranes. El lugar se llama Jaquna Matata y se ubica en Zumpango, Estado de México.

De langosta en Yucatán

Acá lo que vale es el viaje para llegar a esta escondida isla en Yucatán, a unos 260 kilómetros de Mérida. Sobresale por su gastronomía del mar y aquí en El Cuyo se puede pedir una hamburguesa de langosta en el restaurante El Bucanero.

Hamburguesas de búfalo en Tlaxcala

Aprovechando la visita por este lugar europeo den Tlaxcala no olvide visitar Out of Africa en Val´Quirico pues ofrece hamburguesas de búfalo. A decir de los conocedores la carne de este animal es una excelente opción pues aporta proteínas y minerales y se considera más dulce y de mejor sabor que la res.

Crean donahamburguesa en Puebla. Foto: @JEDIburguer

La donahamburguesa en Puebla y CDMX

En Puebla, un pequeño restaurante creó la donahamburguesa, una fusión llevada a lo más extremo, hecha en un local donde ofrecen alimentos con temática de Star Wars.

Podemos decir que es arriesgado, sobre todo si miras el aspecto de cómo luce: una dona abierta, con todos los ingredientes, como tocino, queso, carne y lechuga, que lleva dentro una hamburguesa.

También en la CDMX tienen su propia creación, está sustituyó el pan tradicional por donas glaseadas, así que si visitas We Love Burgers y te gusta probar nuevos sabores no olvides pedir la Gorgory que lleva carne, lechuga, tocino y las donas.

Las tromburguer en Monterrey

No podía faltar el clásico trompo de pastor, en este caso, acá manejan el trompo tradicional, el de sirloin y el árabe, y con ellos preparan las famosas trompoburguer, estas hamburguesas con carne de pastor los puedes saborear en la taquería Los tres trompos en San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León.