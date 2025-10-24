Día de Muertos en Michoacán 2025: tradiciones, talleres y velaciones en la Noche de Ánimas

GENERANDO AUDIO...

La Noche de Ánimas reunirá a miles. Foto: Secretaría de Turismo de Michoacán

La Noche de Ánimas en Michoacán es una de las celebraciones más emblemáticas de México y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Este 2025, el estado espera recibir cerca de 400 mil visitantes durante la semana del 24 de octubre al 2 de noviembre, con una amplia agenda de talleres, eventos y velaciones en los pueblos de la Riviera del Lago de Pátzcuaro, el corazón espiritual de esta tradición purépecha ancestral.

Una celebración que trasciende la muerte

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, explicó a Unotv.com que la festividad conocida como Noche de Muertos, cuyo nombre tradicional es Noche de Ánimas, se basa en la cosmovisión purépecha, donde la muerte no representa un final, sino una transición a otra dimensión.

Durante la noche del 1 y 2 de noviembre, las familias se reúnen en los panteones para recibir a las almas de sus difuntos con flores de cempasúchil, velas, comida y música.

“Aquí la gente que murió no viene a espantarnos, viene a convivir con sus seres amados. Esa es la esencia de la celebración”, destacó Monroy García.

Talleres, gastronomía y ofrendas desde el 24 de octubre

Este año, la celebración se extiende con una semana cultural previa del 24 de octubre al 2 de noviembre, con talleres en comunidades del Lago de Pátzcuaro. Los visitantes podrán aprender sobre:

Cocina tradicional con cocineras purépechas

con cocineras purépechas Artesanías de barro, madera y chuspata

Elaboración de ofrendas y figuras con hoja de maíz

Cosecha de flor de cempasúchil en Copándaro

Toda la información sobre horarios, talleres y guías certificados puede consultarse en visitmichoacan.com.mx.

Los destinos imperdibles de la Noche de Ánimas

El epicentro de la celebración se concentra en los municipios de:

Pátzcuaro

Tzintzuntzan

Quiroga

Erongarícuaro

También destacan Santa Clara del Cobre, Uruapan, Tacámbaro y Morelia, donde se realizan desfiles de catrinas y exposiciones de altares.

Para quienes buscan vivir la experiencia más auténtica, los panteones de las islas de Janitzio, Pacanda y Yunuen son considerados escenarios únicos. Los visitantes deben recordar que se trata de una ceremonia espiritual, por lo que se recomienda asistir con respeto, sin fumar, comer o caminar sobre las tumbas, y pedir permiso para tomar fotografías recomienda el secretario de Turismo michoacano.

Platillos que no te puedes perder

La gastronomía es otro de los grandes atractivos durante la Noche de Ánimas. Entre los platillos típicos que se preparan están:

Corundas , tamales triangulares con salsa de carne de cerdo, crema y queso

, tamales triangulares con salsa de carne de cerdo, crema y queso Uchepos , tamales de elote tierno dulces o salados

, tamales de elote tierno dulces o salados Carnitas michoacanas , especialmente en Quiroga y Tacámbaro

, especialmente en Quiroga y Tacámbaro Churipo , un caldo tradicional a base de carne de res

, un caldo tradicional a base de carne de res Queso Cotija, con denominación de origen

Otra de las recomendaciones para los visitantes son las tortillas, porque “No hay tortillas iguales a las de Michoacán, con frijoles de la olla y queso fresco son una experiencia única”, señaló el secretario Monroy.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Seguridad y acceso

Monroy García aseguró que el operativo de seguridad incluye coordinación entre Guardia Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Ángeles Verdes, así como la rehabilitación de más de mil 500 kilómetros de carreteras en todo el estado. Razón por la cual los visitantes podrán recorrer y acudir a estos festejos.

Además, Michoacán cuenta con conectividad aérea desde Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Tijuana, Los Ángeles, Chicago, Houston y otras ciudades, además de autopistas desde Guadalajara, León y Querétaro.

Patrimonio vivo y espiritual

Durante estas fechas coinciden tres patrimonios mundiales con epicentro en Michoacán:

La Noche de Ánimas

La cocina tradicional michoacana

La llegada de la mariposa monarca al oriente del estado

“Michoacán es el corazón de estas celebraciones, donde la tradición, la fe y la comunidad se unen para honrar a quienes ya no están, pero siguen presentes en la memoria y el alma”, concluyó el secretario de Turismo.