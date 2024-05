Mejores lugares y casas de té en la Ciudad de México

El té, bebida milenaria que puedes disfrutar en la CDMX. Foto: UnoTV

El 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té, para homenajear y hacer conciencia sobre una de las bebidas más consumidas del mundo. Por esta razón en Unotv.com te hablaremos sobre esta milenaria bebida y algunos lugares donde puedes disfrutarla en CDMX.

Desde 2019 la Asamblea General de la ONU decidió establecer esta fecha para promover y favorecer la producción y el consumo del té.

Ver más Hoy se conmemora el #DíaInternacionalDelTé y, para celebrarlo, 🎉te invitamos a disfrutar de una rica taza en #LaCiudadQueLoTieneTodo.



Disfruta el Top 4 de esta bebida para saborear y relajarTé 😉☕



1. La Esquina del Té

2. Ruta de la Seda

3. Casa Tassel

4. Caravanserai pic.twitter.com/Vxm56JF9rY — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) May 21, 2022

Lugares en CDMX para tomar té

En México a pesar de que preferimos el café nunca decimos que no a una taza de té de manzanilla, hierbabuena o de cualquier otra infusión. Por eso, te presentaremos estas opciones para que también tomes el té a la manera inglesa, china o francesa. Así que estos lugares pueden ser una excelente alternativa para festejar el Día Internacional del Té.

Té Cuento

Ubicado en la calle de Tlacoquemécatl, esquina con Adolfo Prieto, se ubica esta acogedora casa de té que nace el 14 de febrero de 2017. Té Cuento es un lugar donde, además de disfrutar de una amplia variedad de opciones de tés y repostería, es un sitio donde convergen la cultura y arte, ya que todas las semanas hay alguna actividad como presentaciones de libros, cuentacuentos, exposiciones fotográficas, mesas de debate, catas de té, entre muchas otras actividades. Por otro lado, para los que únicamente quieren encontrar un lugar bonito y tranquilo para ir a trabajar o a leer, también pueden hacer aquí. Más información: https://tecuento.com.mx/

Caravanserai

Un lugar clásico en la CDMX, se encuentra en la colonia Roma, en una construcción del Porfiriato, algunos la consideran la casa del té por excelencia. Acá, además de probar una gran variedad de tés, también puedes acompañarlo de repostería francesa. Lo difícil será que escojas entre las opciones caliente, helado, fuerte o suave. Te sentirás como en Francia.

Casa Tassel

Un lugar que evoca a Casa Tassel en Bruselas, Bélgica y que se encuentra en la colonia Roma, su ambientación europea y la música te hacen transportarte a otros escenarios. Ideal para aquellos amantes del té y quienes buscan adentrarse en la cultura de esta milenaria bebida. Hay distintas opciones y variedades rojo, negro, verde, rosa y de distintas texturas. Una buena taza de té que tienes que disfrutar de excelente repostería francesa.

El Olvidado

En Coyoacán también existe un lugar donde celebrar el Día Internacional del Té no sólo esta fecha. Aquí hallarás gran variedad de tés a los que podrás acompañar de repostería y pasteles de masa madre. Si eres amante de la cultura inglesa, no debes dejar pasar la oportunidad de recordar este menú y disfrutar de la hora del té.

La Esquina del Té

A principios del año 2000 abrió sus puertas este lugar que ofrece una excelente variedad de sabores. Los puedes encontrar en una esquina de la colonia Condesa, en la CDMX. Aquí hallarás una gran variedad de mezclas de hierbas, tisanas y tés. Ideal para aquellos que consideran el té como su bebida ideal y para los amantes de esta infusión.

Ruta de la Seda

Otro lugar que no te puedes perder para visitar no sólo el Día Internacional del Té sino los días que te sientas dispuesto a tomar una taza de té. Se ubica en el sur de la CDMX, en Coyoacán, además de sus opciones de té, cuenta con una excelente panadería clásica y fina. Un plus más que tiene es que es petfriendly.

“El té es más que el simple gesto de derramar agua caliente sobre unas hojas. El té representa un profundo patrimonio cultural, que se remonta a más de 5 mil años…” Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

¿Cuándo nació el té?

Esta bebida que proviene de la planta Camellia sinensis se empezó a cultivar en el noreste de la India, el norte de Myanmar y el suroeste de China, pero se desconoce el lugar exacto donde creció la planta por primera vez, de acuerdo con la página de las Naciones Unidas. Sin embargo, el té ha estado con nosotros durante mucho tiempo. En China, hay constancia de su consumo desde hace al menos 5000 años.

De la producción y elaboración de esta milenaria bebida se sostienen millones de familias de países en desarrollo y es el principal sustento de millones de familias pobres de varios países menos adelantados.

Ver más ¡Feliz Día Internacional del Té! 🍵🫖



Ya seas un amante del té verde o un aficionado al chai, levantemos una taza por el poder de esta querida bebida.



¡Dale 💚 si eres un fanático del té! pic.twitter.com/xqPLXuFjmX — Naciones Unidas (@ONU_es) May 21, 2023

Día Internacional del Té 2023

A partir de 2019, se estableció el Día Internacional del Té en “reconocimiento a la larga historia y la profunda importancia cultural y económica del té en todo el mundo, así como al papel significativo que el té desempeña en el desarrollo rural, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria en los países en desarrollo”, de acuerdo con la FAO.