Día Mundial del Turismo: 7 maneras de vivir el mundo

Destinos del mundo para los turistas. Foto: UnoTV

Este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha que nos recuerda que viajar va más allá de trasladarse de un punto a otro, también se trata de descubrir, aprender y disfrutar de experiencias que transforman. Para recordar esta fecha, Civitatis, la plataforma líder en venta de actividades en español, propone siete formas de viajar que se adaptan a cada estilo de viajero.

Turismo de bienestar

Un baño en las termas de Budapest, un hammam en Estambul o un masaje en las islas griegas son ejemplos de cómo el turismo de bienestar ayuda a equilibrar cuerpo y mente. También destacan retiros de yoga y experiencias de slow travel en plena naturaleza.

Turismo gastronómico

Viajar con el paladar como brújula es posible. Desde un tour de tapas en Madrid hasta un recorrido nocturno en tuk tuk por Bangkok, la gastronomía revela la identidad de cada destino. Talleres de cocina en Florencia o Tokio completan esta ruta de experiencias.

Enoturismo: vino, paisaje y tradición

Las rutas por Ribera del Duero en España, Chianti en Italia o Burdeos en Francia muestran cómo la cultura vitivinícola se mezcla con paisajes de postal, catas comentadas y bodegas centenarias.

Turismo cultural

La Alhambra en Granada, los Museos Vaticanos en Roma o la Torre Eiffel en París son destinos icónicos que conectan a los viajeros con el patrimonio, guiados por expertos que revelan tradiciones, leyendas y la esencia de cada lugar.

Turismo de aventura

Excursiones al Caminito del Rey en Málaga, trekking en los Picos de Europa o recorridos en quad por el desierto de Marrakech son solo algunas opciones para quienes buscan emociones intensas. También destacan rafting, parapente o kayak en paisajes de montaña.

Turismo temático

Castillos del Valle del Loira, escenarios de Juego de Tronos en Dubrovnik o los estudios de Harry Potter en Londres transforman la ficción en experiencias reales. También sobresalen rutas literarias, como las dedicadas a Shakespeare en Inglaterra o James Joyce en Dublín.

Turismo sostenible: huella positiva en el planeta

El ecoturismo crece con actividades que respetan la naturaleza, como senderismo en el Parque Nacional de Garajonay, avistamiento de cetáceos en las Azores o la visita a la Reserva de la Biosfera de Calakmul en México, un tesoro natural y cultural maya.

Si lo tuyo es escapar sin ir tan lejos, también nuestro país tiene múltiples destinos y Pueblos Mágicos para festejar no sólo el Día Mundial del Turismo sino cualquier día, aquí algunas opciones: