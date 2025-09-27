Día Mundial del Turismo: sector aporta 8.6% al PIB y más de 5 millones de empleos en México

GENERANDO AUDIO...

Fotos: cuartoscuro/archivo

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México reafirmó su compromiso con un turismo sostenible e inclusivo, en el marco del Día Mundial del Turismo, celebrado este 27 de septiembre. La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que esta actividad es “motor de desarrollo y generador de prosperidad compartida”.

Rodríguez Zamora destacó que el turismo en México representa el 8.6% del PIB nacional, con un valor de 2.6 billones de pesos, además de generar más de 5 millones de empleos, siendo el principal empleador de jóvenes y el segundo de mujeres.

Turismo sostenible y prosperidad compartida

En su mensaje, la funcionaria subrayó que el turismo tiene un poder transformador capaz de abrir oportunidades y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Recordó que una de cada diez personas que salió de la pobreza en México lo hizo gracias al turismo.

Explicó que el Gobierno impulsa el Turismo Comunitario, modelo en el que las comunidades anfitrionas son las principales beneficiarias, asegurando ingresos justos y preservando tanto los recursos naturales como el patrimonio cultural.

Cifras recientes del turismo en México

Entre enero y julio de 2025, el ingreso de divisas por visitantes internacionales fue de 21 mil 682 millones de dólares, un crecimiento de 6.8% respecto a 2024 y de 42.4% frente a 2019. En ese periodo ingresaron al país 27.7 millones de turistas internacionales, 7.2% más que en 2024.

Otros indicadores reportan que llegaron 55.8 millones de visitantes internacionales, se transportaron 36 millones 490 mil pasajeros en vuelos nacionales y la cartera de inversión turística suma 473 proyectos en 26 estados con un valor superior a 22 mil millones de dólares.

Asimismo, los museos del país recibieron 6.8 millones de visitantes y las zonas arqueológicas 6 millones, cifras superiores a las registradas en 2024. En materia laboral, el sector generó 127 mil 334 nuevos empleos en el segundo trimestre de 2025.

Turismo inclusivo y con visión de futuro

Rodríguez Zamora subrayó que el desarrollo turístico del país avanza en armonía con el medio ambiente y con un enfoque incluyente, donde las mujeres, jóvenes y comunidades locales tienen un papel central.

“Hoy más que nunca, el turismo es una fuerza de transformación sostenible, capaz de construir un México más próspero, justo y respetuoso de su patrimonio natural y cultural”, afirmó la secretaria de Turismo.

El Día Mundial del Turismo, establecido por ONU Turismo, busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre la relevancia de esta actividad como motor de desarrollo económico y social.