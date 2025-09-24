Diferencia entre la visa B-1 y B-2 para Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Visa. Foto: GettyImages

Si planeas viajar a Estados Unidos, seguramente habrás escuchado sobre la visa B-1 y la visa B-2, pero ¿sabes cuál necesitas? Aquí te explicamos de manera clara sus diferencias y usos.

¿Qué es la visa B-1?

La visa B-1 es para personas que viajan a EE. UU. por negocios. Es ideal para quienes necesitan:

Asistir a reuniones con clientes o proveedores

Firmar contratos y acuerdos

Participar en conferencias, ferias o capacitaciones

Resolver asuntos legales o administrativos

Importante: La visa B-1 no permite trabajar ni recibir salario en Estados Unidos.

¿Qué es la visa B-2?

La visa B-2 está pensada para quienes visitan Estados Unidos por turismo o asuntos personales. Con esta visa puedes:

Vacacionar y disfrutar de atracciones turísticas

Visitar familiares o amigos

Asistir a eventos recreativos, sociales o deportivos (sin remuneración)

(sin remuneración) Recibir tratamientos médicos

Visa combinada B-1/B-2

Muchas veces, las autoridades estadounidenses emiten una visa B-1/B-2, que permite combinar viajes de negocios y turismo. Solo recuerda informar correctamente el motivo de tu visita al llegar al país.

Conclusión

La diferencia clave es sencilla:

B-1: para negocios

para negocios B-2: para turismo y visitas personales

Con esta guía podrás elegir la visa adecuada para tu viaje a Estados Unidos, evitando problemas en migración y asegurando un viaje seguro y sin contratiempos.

