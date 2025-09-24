Diferencia entre la visa B-1 y B-2 para Estados Unidos

| 10:30 | Dulce Juárez | Uno TV
Si planeas viajar a Estados Unidos, seguramente habrás escuchado sobre la visa B-1 y la visa B-2, pero ¿sabes cuál necesitas? Aquí te explicamos de manera clara sus diferencias y usos.

¿Qué es la visa B-1?

La visa B-1 es para personas que viajan a EE. UU. por negocios. Es ideal para quienes necesitan:

  • Asistir a reuniones con clientes o proveedores
  • Firmar contratos y acuerdos
  • Participar en conferencias, ferias o capacitaciones
  • Resolver asuntos legales o administrativos

Importante: La visa B-1 no permite trabajar ni recibir salario en Estados Unidos.

¿Qué es la visa B-2?

La visa B-2 está pensada para quienes visitan Estados Unidos por turismo o asuntos personales. Con esta visa puedes:

  • Vacacionar y disfrutar de atracciones turísticas
  • Visitar familiares o amigos
  • Asistir a eventos recreativos, sociales o deportivos (sin remuneración)
  • Recibir tratamientos médicos

Visa combinada B-1/B-2

Muchas veces, las autoridades estadounidenses emiten una visa B-1/B-2, que permite combinar viajes de negocios y turismo. Solo recuerda informar correctamente el motivo de tu visita al llegar al país.

Conclusión

La diferencia clave es sencilla:

  • B-1: para negocios
  • B-2: para turismo y visitas personales

Con esta guía podrás elegir la visa adecuada para tu viaje a Estados Unidos, evitando problemas en migración y asegurando un viaje seguro y sin contratiempos.

