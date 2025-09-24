Diferencia entre la visa B-1 y B-2 para Estados Unidos
Si planeas viajar a Estados Unidos, seguramente habrás escuchado sobre la visa B-1 y la visa B-2, pero ¿sabes cuál necesitas? Aquí te explicamos de manera clara sus diferencias y usos.
¿Qué es la visa B-1?
La visa B-1 es para personas que viajan a EE. UU. por negocios. Es ideal para quienes necesitan:
- Asistir a reuniones con clientes o proveedores
- Firmar contratos y acuerdos
- Participar en conferencias, ferias o capacitaciones
- Resolver asuntos legales o administrativos
Importante: La visa B-1 no permite trabajar ni recibir salario en Estados Unidos.
¿Qué es la visa B-2?
La visa B-2 está pensada para quienes visitan Estados Unidos por turismo o asuntos personales. Con esta visa puedes:
- Vacacionar y disfrutar de atracciones turísticas
- Visitar familiares o amigos
- Asistir a eventos recreativos, sociales o deportivos (sin remuneración)
- Recibir tratamientos médicos
Visa combinada B-1/B-2
Muchas veces, las autoridades estadounidenses emiten una visa B-1/B-2, que permite combinar viajes de negocios y turismo. Solo recuerda informar correctamente el motivo de tu visita al llegar al país.
Conclusión
La diferencia clave es sencilla:
- B-1: para negocios
- B-2: para turismo y visitas personales
Con esta guía podrás elegir la visa adecuada para tu viaje a Estados Unidos, evitando problemas en migración y asegurando un viaje seguro y sin contratiempos.