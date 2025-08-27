La Ventanilla: el santuario del cocodrilo en la Costa de Oaxaca
En La Ventanilla, Tonameca, en la Costa de Oaxaca, se ubica un centro ecoturístico que desde hace casi tres décadas trabaja en la conservación y protección del cocodrilo americano, especie emblemática de la región.
Este proyecto comunitario, organizado como cooperativa, ofrece recorridos en lancha por la laguna y los manglares, donde los visitantes pueden observar a los cocodrilos en su hábitat natural, además de otras especies de flora y fauna.
“Es un espacio que se aprovecha para el turismo, para observar al cocodrilo, y el cocodrilo sigue realizando sus actividades y su vida diaria, que es como la importancia de mantener un ecosistema sano”, explicó Gabriel Cruz Morales, asesor y responsable técnico de Servicios Ecoturísticos La Ventanilla.
La Ventanilla, Oaxaca: un santuario del cocodrilo reconocido oficialmente
La Ventanilla funciona como una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), reconocida por la SEMARNAT y la CONANP por su labor en la conservación de los recursos naturales y la reproducción en libertad de los cocodrilos.
El sitio recibe diariamente a cientos de turistas que participan en recorridos guiados, donde aprenden sobre la importancia ecológica de los manglares y la biodiversidad que albergan.
José Ángel Machorro, visitante originario de Puebla, destacó la experiencia:
“Es espectacular encontrarnos cerquita de los cocodrilos y de toda la fauna alrededor porque los que vivimos en ciudad no tenemos esa oportunidad. Felicidades porque están haciendo este tipo de trabajo que es muy importante”.
Turismo que protege y beneficia a la comunidad
Además de apoyar la economía local, el ecoturismo en La Ventanilla permite mantener viva una red de guías y cooperativistas que transmiten a los visitantes la importancia de conservar este ecosistema.
La Ventanilla se encuentra a solo 15 minutos de Mazunte y se ha convertido en una parada obligada para quienes recorren la Costa oaxaqueña, al combinar naturaleza, educación ambiental y aventura.