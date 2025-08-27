GENERANDO AUDIO...

En La Ventanilla, Tonameca, en la Costa de Oaxaca, se ubica un centro ecoturístico que desde hace casi tres décadas trabaja en la conservación y protección del cocodrilo americano, especie emblemática de la región.

Este proyecto comunitario, organizado como cooperativa, ofrece recorridos en lancha por la laguna y los manglares, donde los visitantes pueden observar a los cocodrilos en su hábitat natural, además de otras especies de flora y fauna.

“Es un espacio que se aprovecha para el turismo, para observar al cocodrilo, y el cocodrilo sigue realizando sus actividades y su vida diaria, que es como la importancia de mantener un ecosistema sano”, explicó Gabriel Cruz Morales, asesor y responsable técnico de Servicios Ecoturísticos La Ventanilla.

La Ventanilla, Oaxaca: un santuario del cocodrilo reconocido oficialmente

La Ventanilla funciona como una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), reconocida por la SEMARNAT y la CONANP por su labor en la conservación de los recursos naturales y la reproducción en libertad de los cocodrilos.

El sitio recibe diariamente a cientos de turistas que participan en recorridos guiados, donde aprenden sobre la importancia ecológica de los manglares y la biodiversidad que albergan.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

José Ángel Machorro, visitante originario de Puebla, destacó la experiencia:

“Es espectacular encontrarnos cerquita de los cocodrilos y de toda la fauna alrededor porque los que vivimos en ciudad no tenemos esa oportunidad. Felicidades porque están haciendo este tipo de trabajo que es muy importante”.

Turismo que protege y beneficia a la comunidad

Además de apoyar la economía local, el ecoturismo en La Ventanilla permite mantener viva una red de guías y cooperativistas que transmiten a los visitantes la importancia de conservar este ecosistema.

La Ventanilla se encuentra a solo 15 minutos de Mazunte y se ha convertido en una parada obligada para quienes recorren la Costa oaxaqueña, al combinar naturaleza, educación ambiental y aventura.