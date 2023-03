El chocolate es bueno para el corazón. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

El Festival del Chocolate 2023 se realizará del 15 al 19 de noviembre en Villahermosa, Tabasco; además, se extendió la invitación a expositores de otras entidades, informó el secretario de Turismo de la entidad, José Nieves.

“Estimados colegas de Asetur, amigas y amigos secretarios de Turismo de los estados, este año se ha redimensionado el festival que tiene un gran impacto a nivel nacional e internacional, por que queremos invitar a cada uno de sus estados a participar en la doceava edición del Festival del Chocolate de Tabasco”.

En un mensaje durante la reunión de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), José Nieves destacó que a la inauguración se le extendió la invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Miguel Torruco, titular de Sectur.

“Y ya tenemos la confirmación del secretario Miguel Torruco para estar el día 15, el presidente está invitado para que sea quien inaugure el festival, por supuesto Asetur y todos los secretarios de Turismo”.

Prevén afluencia de 115 mil personas en Feria del Chocolate 2023

En un video compartido en redes sociales, por parte de la Secretaría de Turismo del estado de Tabasco, se explicó que se prevé una afluencia de unos 115 mil visitantes y 240 expositores, ponentes gastronómicos y diversas muestras de cacao.

Datos sobre el chocolate

El principal producto para la elaboración de chocolate es el cacao; éste se obtiene de una planta tropical descubierta por los olmecas, a quienes se les atribuye ser los primeros en cultivarlo y prepararlo en una bebida llamada xocolatl, consumida en ceremonias y considerada como alimento de los dioses y el oro de los aztecas, según lo descrito en la nota “Celebremos el Día Internacional del Chocolate”, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Beneficios del chocolate

Aumenta los niveles de serotonina y de endorfina en el cerebro, mejorando el humor y aumentando el placer; funciona como antídoto para la depresión; la serotonina es un neurotransmisor que produce felicidad.

El cacao es un producto rico en magnesio, lo que le convierte en ideal para deportistas gracias a sus valores nutricionales. Esto se traduce en un fortalecimiento muscular y un aporte energético constante que favorece la actividad física de una forma más continua.

Bueno para el corazón, ayuda a reducir los accidentes cardiovasculares toda vez que rebaja la presión arterial

El hierro destaca como uno de los valores nutricionales del cacao

No produce caries. El cacao es un producto que no se queda en la boca, y al no permanecer no genera las condiciones necesarias para que se produzcan caries.

Ahora ya lo sabe: si te interesa saber más, puedes acudir al Festival del Chocolate 2023