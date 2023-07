¿Qué cosas se pueden llevar en el equipaje de mano en un avión?

Ve qué está permitido llevar en tu equipaje de mano. Foto: Shutterstock

Las vacaciones de verano 2023 están ya a la vuelta de la esquina y surgen dudas entre los viajeros de avión como: ¿cuál es el equipaje de mano de determinada aerolínea?, ¿se permiten líquidos en la maleta?, ¿qué puedo llevar en la maleta del avión? y ¿qué pasa si viajo con un bebé?

Las normas para el transporte aéreo de distintos artículos pueden variar dependiendo de la compañía en la cual se viaja, pero en general, Unotv.com te trae la lista de lo qué está prohibido y permitido llevar en la maleta.

Diferencia entre el equipaje de mano y el documentado

Primero, hay que especificar que el equipaje de mano es el nombre que se le da a las pertenencias que transportamos en la cabina del avión. Además, son las aerolíneas quienes definen rígidamente la cantidad, las dimensiones y el peso de la misma.

El tamaño estándar del equipaje de mano o de cabina es: 55 x 40 x 20 centímetros y no debe pesar más de 10 kilos.

En tanto, el equipaje documentado es el que va dentro de la zona de carga del avión. Debes documentarlo en los mostradores en el aeropuerto 2 horas antes si tu vuelo es nacional y 3 horas antes si es internacional.

De acuerdo con Profeco se pueden llevar en cabina hasta 2 piezas de equipaje de mano, de dimensiones no mayores a 55 cm de largo, 40 de ancho y 25 de alto y que el peso de ambas no supere los 10 kilos, siempre y cuando por su naturaleza o dimensiones no disminuya la seguridad y la comodidad de los demás pasajeros.

¿Qué artículos no puedo llevar en la maleta?

Lista de objetos que no están permitidos ni en equipaje de mano ni documentado bajo ninguna circunstancia:

Gasolinas

Baterías o acumuladores

Cloros

Aerotablas (tabla voladora o levitadora)

Material Peligroso

Encendedores

Bolsas de aire para carro

Imanes



Ésta es la lista de los artículos que no podrás llevar a bordo del avión (como equipaje de mano) pero sí puedes registrar como equipaje documentado:

Bebidas alcohólicas

Objetos punzocortantes como cuchillos, tijeras, jeringas y hasta agujas

Equipos eléctricos

Barómetros o termómetros

Baterías de Litio

Aerosoles

Depiladoras y hojas de afeitar

¿Qué artículos sí puedo llevar en el equipaje de mano?

Lista de objetos que están permitidos en equipaje de mano:

Zapatos de tacón

Cortauñas

Aparatos electrónicos pequeños (teléfono, mp3, Tablet)

Materiales de lectura

Inhalador

Mientras que, una de las preguntas frecuentes es ¿puedo llevar plancha de cabello en equipaje de mano? y la respuesta es sí, la plancha y el secador de cabello están permitidos, se pueden dejar en la maleta, aunque al pasar por el control de seguridad es probable que te pidan sacarlos y colocarlos en una bandeja, así como el resto de aparatos electrónicos.

¿Puedo llevar líquidos en el equipaje de mano?

Entre los objetos que sí puedes llevar en cabina son los siguientes líquidos pero toma en cuenta que sólo en envases de hasta 100 ml, no de más cantidad, pues los tendrás que documentar y máximo deben acumular un litro. Generalmente te recomiendan que vayan dentro de una bolsa de plástico transparente y resellable.

Foto: Shutterstock

Protectores solares

Desodorantes en gel o aerosol

Aceites de baño

Lociones hidratantes

Pasta de dientes

Enjuague bucal

Desmaquillante

Tónicos

Lociones de limpieza facial

Gloss

Base líquida

Shampoo

Acondicionador

Jabón en gel

Rímel líquido

Gel y spray para cabello

Líquido para lentes de contacto

Y, ¿qué pasa si viajo con un bebé?

Viajar ya de por sí es un reto, ahora, viajar con un bebé lo es todavía más. Lo primero que debes saber es que bebés de 7 días de nacidos: si no cuentan con alguno de estos documentos (Acta de nacimiento o Pasaporte vigente), se aceptará el Certificado de alumbramiento/nacimiento original y en físico.

Foto: Shutterstock

Artículos de bebé que sí puedes llevar en cabina:

Leche, en polvo o de vaca

Agua esterilizada para el bebé (dentro de un biberón)

Leche de soya para bebés

Comida para bebés

