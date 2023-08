¿Por qué niegan la entrada a EU aunque tengas la visa?

Aún con visa, para entrar a EU tienes que pedir el ingreso. Foto: Shutterstock

Con lo complicado que es obtener la visa creerás que ya con eso tienes garantizado el acceso a Estados Unidos; sin embargo, hay varias razones por las que podrían negarte el paso, aunque llegues hasta allá en avión y tengas hechas tus reservaciones.

El Departamento de Estado estadounidense, explicó que:

“Un visado no garantiza el ingreso a los Estados Unidos, pero permite a un ciudadano extranjero viajar hasta un puerto de entrada a EU y pedir permiso para entrar”.

Por lo que a menos de que apliques para uno de los programas especiales, siempre estarás sujeto a la inspección de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de poder ingresar.

Mientras que la entrevista en el punto de acceso ya sea en alguno de los pasos peatonales o vehiculares en la frontera con México, en algún puerto marítimo o un aeropuerto, es similar a la que tuviste que pasar al solicitar la visa, pues tratará en torno:

Al propósito de tu visita

El tiempo de estadía

Tu logística y los lugares que visitarás

Asimismo, las autoridades estadounidenses acotan que una negativa a tu entrada quedaría registrada y sería causa para rechazar tu ingreso en intentos posteriores, aunque destacan que, a consideración del agente de CBP, podrían permitirte renunciar a tu petición, lo que no te afectaría después y podrías volver a probar entrar después de arreglar la situación por la que ocurrió el rechazo, que haya pasado el tiempo debido, como en el caso de los ingresos ilegales.

¿Por qué me podrían negar el ingreso a EU?

Ahora que, en el título 8 del Código de leyes de los Estados Unidos se enlistan muchas razones por las cuales un agente de la CBP podría negarte la entrada al país, siendo quizá la principal el hecho de que no hubieras realizado el trámite para informar sobre tu salida del país, si no entregaste el formulario I-94 o I-94W que tuviste que llenar para registrar tu entrada, pues con esto las autoridades considerarán que te quedaste en EU más del tiempo permitido.

Además, proporcionar información falsa también te pueden negar la entrada si no tienes buenos modales con el agente o si no traes tu pasaporte o no está vigente.

Mientras que aquí te decimos otras 20 de las razones por las que podrían negarte la entrada, siendo éstas las más comunes:

Contar con una enfermedad contagiosa de importancia para la salud pública: No haber recibido vacunas contra paperas, sarampión, influenza, hepatitis, entre otras, excepto para COVID-19 Trastornos físicos o mentales relacionados con amenazas a la propiedad, seguridad o bienestar

de importancia para la salud pública: Hay posibilidad de convertirse en carga pública: Se analizan edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, educación y habilidades

Entrantes ilegales y deportados previamente esta se exentará a los 5 años de la salida

Abusadores de visas de estudiante

Intentar entrar con una visa no vigente o válida

Contar con condenas penales por uno o más delitos Excepto al ser menor de edad, haya sido liberado 5 años antes de solicitar la visa, o se trate de delitos políticos

Robo de menores

Participación pasada o planeada en prostitución o algún vicio ilegal comercializado o trata de personas con fines sexuales

Historial o se realizará tráfico de sustancias o químicos controlados

Se haya recibido la inmunidad judicial como extranjero al estar involucrado en alguna actividad delictiva grave

Se viaja a EU para participar en espionaje o blanqueo de capitales

Se realizará alguna actividad terrorista o se tenga relación con organizaciones de este tipo

Se esté involucrado en acciones ajenas a la política exterior de EU

Sea o haya sido miembro o afiliado al Partido Comunista o algún otro totalitario en EU o el extranjero Excepto cuando la afiliación fue involuntaria o se canceló entre 2 y 5 años antes de solicitar la visa

Miembros de la persecución nazi, genocidio u otro acto de tortura y ejecución extrajudicial

Entrada con visa turística para realizar algún trabajo

Se busca practicar la medicina en EU siendo egresado de una universidad no acreditada en el país

Polizones

Contrabandistas

Sin embargo, entre éstas hay algunas que no aplican para tus hijos, como es el caso de que te aplique la de militancia en el Partido Comunista, o la falta de vacunas cuando se trata de menores adoptados.

Asimismo, también podrían permitirte el ingreso a pesar de aplicar para la cláusula de posibilidad de ser carga pública, al no contar con un trabajo en México, bienes o recursos para regresar, si tu visa fue tramitada a través de un patrocinio por familia.