Sigue la tradición con el pulque tradicional. FOTO: Cuartoscuro|Ilustrativa

La tercera Feria del Pulque se vive en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con una amplia oferta de bebidas tradicionales, además de música, gastronomía, danza y cultura que celebran la identidad mexicana.

La explanada de Atizapán alberga esta edición del evento, donde cientos de familias locales y visitantes disfrutan de una de las bebidas más emblemáticas del país y de las expresiones culturales de la región.

Tercera Feria del Pulque 2025

La tercera edición del evento se realiza desde el sábado 11 de octubre y concluye este domingo 12 de octubre. La apertura comenzó a las 10:00 horas y el cierre está programado para las 20:00 horas.

La entrada es gratuita, y los asistentes pueden disfrutar no solo de degustaciones de pulque, sino también de alebrijes, artesanías y la presentación de grupos musicales como:

Travelin Rock

Wonderful Ska

Cocktail Margarita

Zona 8

Lonely Heart

¿Qué es el pulque y cuál es su origen?

El pulque es una bebida alcohólica de origen prehispánico que se obtiene de las pencas del maguey y se elabora mediante la fermentación del mucílago, sustancia viscosa de algunos vegetales, conocida popularmente como aguamiel.

El consumo del pulque data de hace más de 2 mil 300 años, y fue utilizado por diversas culturas originarias de México con fines alimenticios, recreativos, textiles y rituales.

“El humano tiene una interacción de alrededor de 10 mil años con el agave. Es una larga historia biológica que se refleja en un vaso de pulque. Nos ha interesado estudiar cómo esta relación genera diversidad en una especie biológica”, explicó Mariana Vallejo Ramos, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM.

De acuerdo con la universidad, durante la época colonial, las autoridades españolas intentaron limitar su consumo entre los indígenas, pero la producción y el consumo del pulque aumentaron entre distintos sectores sociales.

El pulque también se convirtió en una fuente importante de ingresos para el régimen colonial, debido a las alcabalas cobradas por su ingreso a la Ciudad de México.

A principios del siglo XIX, la capital contaba con alrededor de 50 pulquerías, principalmente abastecidas por las haciendas de los llanos de Apan. Con el inicio de la insurgencia de 1810, la producción y el abastecimiento se vieron afectados por los conflictos entre tropas insurgentes y realistas, que buscaban controlar las rutas y los ingresos derivados del pulque.

Aunque por etapas el pulque ha vuelto a popularizarse, sufrió un periodo de desprestigio, presuntamente impulsado por cerveceras que buscaban restarle clientela a las pulquerías.

Uno de los mitos más difundidos fue que en el proceso de fermentación se utilizaba una “muñeca” con materia fecal, información falsa que la propia UNAM ha desmentido.