Ferias y festividades de mayo en México: nieves, cacao, carnaval y más

El quinto mes del año no sólo viene cargado de puentes, festivales y festejos para la Madre y los maestros sino también de un ramillete de opciones para salir a turistear, por eso en Unotv.com te ofrecemos nuestra tradicional sugerencia sobre las Ferias de mayo de 2023. Prepárate.

¿Qué ferias se aproximan en mayo?

Las ferias de mayo 2023 vienen con todo y te las presentamos con tiempo para que hagas tu planeación, habrá carreras de burros, catas de café, carnaval, baile para las madres,

Feria Nacional del Burro 2023

Ver más El #PuebloConEncanto de #Otumba invita a su tradicional Feria del Burro 🫏 2023 del 28 de abril al 1 de mayo. Más información: https://t.co/dh009A3J6s pic.twitter.com/LUITTBZwbg — Subsecretaría de Turismo del Estado de México (@EdomexTurismo) April 19, 2023

Una de tradicionales ferias es la que se celebra en la capital mundial del burro, por supuesto, en Otumba, que iniciarán a finales de abril y tendrá su culminación en mayo. Checa el programa para que no te pierdas detalles, especialmente de la famosa carrera de burros o polo sobre burros en el tradicional burródromo.

¿Cuándo? 28 de abril al 1 de mayo

¿Dónde? Otumba en el Estado de México

Feria de Puebla

Esta festividad que cuenta con más de 60 años de tradición se celebra en el Centro expositor que se ubica en los fuerte de Loreto y Guadalupe para enmarcar aún más la celebración del 5 de mayo. Habrá eventos musicales, pirotecnia, exposiciones, gastronomía, juegos mecánicos y presentaciones de artistas. Entre los artistas anunciados se hallan Alejandro Fernández, Molotov, Espinoza Paz, María José , BZRP, Ricky Martin, Carlos Vives, Danna Paola, entre otros.

¿Cuándo? 27 de abril al 14 de mayo

¿Dónde? Puebla capital

Carnaval de Tierra Blanca

Un carnaval para después de la Semana Santa no suena mal, y como todo festejo de este tipo, no puede faltar la tradicional ceremonia de quema del mal humor, habrá diversión y espectáculos donde se coronará al rey de la alegría y a la reina del carnaval, por supuesto, no faltará el tradicional desfile. Entre los artistas que estarán se hallan Niurka Marcos, Junio Klan, Yeri Mua, Maelo Ruiz, Bárbara de Regil y la Sonora Dinamita.

¿Cuándo? 17 al 21de mayo

¿Dónde? Tierra Blanca en Veracruz

Feria Comalcalco 2023

Ver más Del 12 al 21 de mayo vive la Feria Comalcalco 2023 y disfruta de los espectaculares conciertos que la Perla de la Chontalpa tiene para ti.



"Cacao, chocolate y tradición"#SeguimosTransformando pic.twitter.com/d9qdUPyvo0 — COMALCALCO (@ComalcalcoMX) April 21, 2023

Bajo el lema Cacao, chocolate y tradición esta feria promete que la fiesta en honor a San Isidro Labrador será inolvidable, además del aspecto religioso, habrá actividades profanas donde habrá música, jaripeos, exposiciones comerciales y artesanales, juegos mecánicos y muchas sorpresas. No te pierdas a figuras como Master Cumbia, Mi Banda el Mexicano, Edwin Luna y la Trakalosa, y Luis R. Conriquez.

¿Cuándo? 12 al 21 de mayo

¿Dónde? Comalcalco en Tabasco

Feria San Isidro Metepec 2023

Si quieres quedar bien con las mamás, esta es una de las ferias de mayo que llama la atención sobre todo porque acá se anuncia para el Día de las Madres, un espectacular baile con la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera. No faltará en las celebraciones en honor a San Isidro labrador juegos mecánicos, funciones de lucha libre, jaripeo y otras actividades como el palenque. Entre los artistas se cuentan Carlos Rivera, Banda MS, Luis R Conriquez, Edith Márquez y muchos otros.

¿Cuándo? 4 al 21 de mayo

¿Dónde? Metepec, Estado de México

Feria de San Marcos Aguascalientes

Otra de las grandes ferias de México anunció para esta edición que tiraría la casa por la ventana, La Feria de San Marcos 2023 en Aguascalientes “tiró la casa por la ventana” con el cartel del “Foro de las Estrellas” que contará con la presencia de artistas de talla internacional como Rod Stewart, Maluma, Black Eyed Peas y Ricky Martin, además de otras agrupaciones consentidas del público mexicano.

¿Cuándo? 14 de abril al 7 de mayo

¿Dónde? Aguascalientes

[ESTO TE INTERESA: Feria de San Marcos 2023: lista de grandes artistas que se presentarán gratis]

Tradicional Feria de la Nieve Tláhuac

Ver más ¡Aparta la fecha y no te pierdas la Tradicional Feria de la Nieve en Tláhuac! 🍨✨

Ven con tus personas favoritas a disfrutar de este evento que reunirá sabor y tradición.🍦



🗓️ Del 27 de abril al 7 de mayo

📍Andador Hidalgo y Explanada del Kiosco de la alcaldía.@TlahuacRenace pic.twitter.com/tbAWruzUu2 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) April 21, 2023

La agrupación de neveros de Tláhuac invita a esta feria que ya está a punto de cumplir 40 años, para degustar de las tradicionales nieves pero también otras variedades como paletas, helados y postres, de igual manera habrá antojitos y bebidas. Asiste al andador Hidalgo y a la explanada del quiosco de la alcaldía. También habrá espectáculos musicales y grupos como la Santanera, Bely y Beto, los Gucas, Campeche Show, grupo Niche, entre otros.

¿Cuándo? 27 de abril al 7 de mayo

¿Dónde? Alcaldía Tláhuac en CDMX

Feria del Santo Niño Doctor en Tepeaca

Ver más ¡Te invitamos a nuestra Feria por el 81 Aniversario de la llegada de nuestro Santo Niño Doctor a Tepeaca! Del 22 de abril al 7 de mayo, sé parte de la tradición y la devoción de nuestra comunidad en esta feria de la Fe ⛪️ pic.twitter.com/KiTNiOeBqC — México Ruta Mágica (@mxrutamagica) April 17, 2023

La feria en honor al Niño Doctor en Tepeaca Puebla es el punto en común para reunir a miles de peregrinos que acuden a visitar a la milagrosa imagen. En Tepeaca, a 45 minutos de Puebla capital, habrá presentación de artistas locales y nacionales. Habrá eventos culturales, religiosos, deportivos, juegos mecánicos, pirotecnia y venta de antojitos. Destacan los conciertos de Lupillo Rivera y Luis R. Conriquez.

¿Cuándo? 22 de abril al

¿Dónde? Tepeaca en Puebla

Fiestas de mayo Calvillo 2023 13 al 21 de mayo

Este Pueblo Mágico recibirá a sus miles de visitantes en torno a la figura del Señor del Salitre, patrono de Calvillo, y para ello además de las celebraciones religiosas habrá eventos culturales, deportivos, de charrería y servirá para exponer las maravillas gastronómicas y las bellezas naturales. Entre los artistas que se presentarán destacan Bellakath, José Madero, José Esparza, Reyli Barba y Ana Bárbara.