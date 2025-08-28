GENERANDO AUDIO...

Gobierno de Tailandia busca reactivar turismo. Foto: AFP

El gobierno de Tailandia anunció una campaña inédita: regalará 200 mil boletos de avión gratuitos a turistas internacionales para impulsar la recuperación del sector y atraer viajeros hacia provincias menos visitadas del país.

De acuerdo con reportes, esta medida busca contrarrestar la caída en las llegadas tras la pandemia y competir con otros destinos asiáticos que han lanzado promociones similares.

¿Cómo funcionan los vuelos gratis en Tailandia?

Los boletos gratuitos aplican únicamente para vuelos domésticos, lo que permitirá a los visitantes explorar regiones poco frecuentadas, como el norte y el sur, y no concentrarse solo en destinos como Bangkok o Phuket.

La iniciativa estará disponible de septiembre a noviembre de 2025, meses considerados de temporada baja por las lluvias monzónicas. Reportes sugieren que el objetivo es ofrecer experiencias más auténticas y menos saturadas de turistas.

Requisitos para obtener un vuelo gratis

Según la información difundida, los viajeros deberán cumplir ciertas condiciones:

Comprar un vuelo internacional a Tailandia con aerolíneas participantes.

con aerolíneas participantes. Reclamar un boleto doméstico gratuito dentro del programa.

Reservar directamente en los sitios oficiales de aerolíneas o agencias autorizadas.

Las compañías que participan son: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air y Thai Vietjet.

El valor cubierto es de hasta 1,750 baht (unos 47 dólares) para vuelos de ida o 3,500 baht (unos 94 dólares) para viajes redondos, con equipaje incluido de hasta 20 kilos.

El peso del turismo en la economía tailandesa

Reportes internacionales señalan que Tailandia recibió en 2019 cerca de 40 millones de visitantes, mientras que en 2025 se proyecta solo alrededor de 33 millones, una pérdida de siete millones de turistas.

La caída representa cerca de un 7% menos en llegadas entre enero y agosto de este año en comparación con periodos anteriores. Con esta campaña, el gobierno busca estimular el gasto en hoteles, comida y actividades locales en regiones que dependen fuertemente del turismo.

Estrategias similares en el mundo

No es la primera vez que un país recurre a incentivos para atraer visitantes. Hong Kong, por ejemplo, regaló boletos de avión en 2023 para reactivar su sector tras la pandemia.

En Taiwán, se entregaron bonos equivalentes a 153 euros a medio millón de turistas, y en Europa, iniciativas como la de la isla griega de Siros, que ofrecía empleo cuidando gatos con alojamiento incluido, lograron captar atención mundial.