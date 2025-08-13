Gran Acuario Mazatlán: recorrido interactivo con tiburones, rayas y medusas

GENERANDO AUDIO...

Estas vacaciones, el Gran Acuario Mazatlán se convierte en un destino ideal para chicos y grandes que buscan experiencias educativas y divertidas.

El acuario ofrece un recorrido fascinante con más de 200 especies marinas, reptiles, moluscos e invertebrados, invitando a los visitantes a sumergirse en el Mar de Cortés sin salir de Mazatlán.

Exploración interactiva y educativa

Alejandro Ruiz, representante del Departamento de Comunicación y Ciencia, explicó que el recorrido simula la historia de un edificio que emergió del mar, transportando a los visitantes desde el desierto hasta la costa y finalmente al fondo del mar, donde se pueden observar corales, peces coloridos, meros gigantes y tiburones.

Al finalizar, los exploradores atraviesan un espacio con medusas antes de regresar a la superficie.

Uno de los atractivos más emocionantes del Acuario Mazatlán es acercarse a los erizos de mar, que se pueden tocar con cuidado. Luis Alberto Camarillo, visitante de Saltillo, comentó que la experiencia provoca un poco de miedo, pero resulta segura si se sigue la instrucción de los cuidadores.

Para los que buscan interacción más dinámica, es posible alimentar rayas, primas de las mantarrayas.

Erick Carrillo, cuidador de rayas, explicó que se enseña a los visitantes a interactuar de manera segura mediante la alimentación, resaltando que los animales son inofensivos si se realiza una correcta interacción.

Zanja Canales, visitante, relató: “Estaba nerviosa… pensé que me morderían, pero solo succionan. Les di pescado y camarones.”

Espectáculos y nuevos inquilinos

El acuario de Mazatlán también ofrece momentos ideales para fotografía con medusas, pingüinos y lobos marinos. Andrea Sánchez, visitante infantil, compartió su entusiasmo por la variedad de especies.

Además, los shows de lobos marinos, la alimentación de aves, la experiencia de snorkel, el nado con tiburones y la llegada de las capibaras se suman a la oferta de entretenimiento para toda la familia.