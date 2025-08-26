Grupo Mundo Maya ratifica acceso gratis al Parque del Jaguar seguirá para residentes de Tulum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) ratificó su compromiso con los ciudadanos y residentes extranjeros de Tulum, Quintana Roo, al mantener la medida de acceso gratuito al Parque del Jaguar para quienes acrediten su residencia en el municipio.

La decisión, que se aplica desde enero de 2025, fue acordada en su momento con representantes de la alcaldía de Tulum y del Gobierno de Quintana Roo, como parte de los beneficios pensados para la comunidad local.

Acceso gratuito al Parque del Jaguar

El Parque del Jaguar es un proyecto diseñado para proteger el patrimonio natural y cultural de Tulum, al mismo tiempo que ofrece un espacio de recreación y orgullo para quienes habitan la zona.

De acuerdo con Grupo Mundo Maya, garantizar la entrada gratuita a los residentes refuerza la idea de que la comunidad local debe ser la primera beneficiada con el desarrollo turístico de la región.

Proyecto inclusivo y sustentable

La empresa subrayó que el parque no solo representa un atractivo turístico, sino también un espacio de conservación ambiental y cultural, con una visión inclusiva y accesible para los pobladores.

“El proyecto busca consolidarse como un referente de identidad y beneficio para la población local, al tiempo que promueve un modelo turístico sustentable y en armonía con la naturaleza”, señaló el grupo en un comunicado.

Compromiso con la comunidad de Tulum

Con esta medida, Grupo Mundo Maya reafirma su respaldo a la sociedad de Tulum y asegura que el Parque del Jaguar se mantendrá como un símbolo de conservación y como un beneficio tangible para la población de Quintana Roo y de México.

El acceso gratuito para habitantes y residentes extranjeros seguirá vigente mientras el proyecto avanza en su consolidación como uno de los desarrollos más emblemáticos de la Riviera Maya.