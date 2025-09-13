Hoteles del futuro: habitaciones inteligentes ponen a prueba a los huéspedes

GENERANDO AUDIO...

Algunos huéspedes prefieren la interacción humana. Foto:IA

Las habitaciones inteligentes ya son una realidad en hoteles de todo el mundo, pero no siempre resultan fáciles de usar. De acuerdo con el reporte Hotel Room Innsights 2025 de Hoteles.com, más de la mitad de los hoteles (56%) se sienten presionados a mantenerse al día con la innovación tecnológica, mientras que muchos huéspedes batallan hasta para encender la luz o conectar el Wi-Fi.

La “ComfortTech” domina la experiencia

El estudio, que encuestó a 450 hoteles en el mundo, revela que la mayoría de los establecimientos está priorizando la llamada “ComfortTech”:

Smart TVs con acceso a streaming

con acceso a streaming Iluminación personalizable y ventiladores inteligentes

y ventiladores inteligentes Check-in y check-out desde el celular

Sistemas de energía inteligente y dispositivos para ahorrar agua

Aunque los robots mayordomos y los espejos futuristas llaman la atención, la tendencia apunta más hacia soluciones prácticas que hagan más cómoda y sustentable la estancia.

Tecnología vs. trato humano

La encuesta muestra que, pese a los avances, 7 de cada 10 huéspedes aún prefieren la interacción humana al momento del check-in o cuando necesitan ayuda.

Incluso, el 52% de los hoteles ofrece explicaciones personalizadas sobre cómo usar la tecnología de la habitación, desde la iluminación inteligente hasta el aire acondicionado.

“Debe existir un punto ideal: habitaciones inteligentes, intuitivas y personalizadas, pero fáciles de usar”, señaló Melanie Fish, vicepresidenta global de relaciones públicas de Hoteles.com.

El baño, nuevo laboratorio tecnológico

Uno de los espacios que más innovación está recibiendo es el baño. Los hoteles ya incorporan:

Espejos inteligentes con noticias y clima

con noticias y clima Regaderas que cambian de color según el consumo de agua

Inodoros japoneses y bidés inteligentes

Llenado de la bañera por comando de voz

El futuro de las estancias

Los hoteles consultados también adelantaron cuáles son las tendencias que vienen:

Concierges con inteligencia artificial

Habitaciones controladas por voz

Robots de cocina y limpieza

Traducción simultánea en tiempo real para huéspedes internacionales

Ejemplos ya existen: el FlyZoo Hotel en China utiliza reconocimiento facial para el check-in, el Grand Hyatt Jeju en Corea del Sur cuenta con espejos inteligentes y robots mayordomos, mientras que el Hotel EMC2 en Chicago mezcla arte y tecnología con servicio a la habitación robótico.

El reto: innovación sin perder la calidez

Aunque la automatización avanza, muchos hoteles reconocen que no toda la tecnología perdura: algunos han retirado robots en el lobby o el desayuno por falta de aceptación.

El consenso es claro: la hospitalidad sigue teniendo corazón humano, pero cada vez con más apoyo de la tecnología.