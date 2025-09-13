Hoteles del futuro: habitaciones inteligentes ponen a prueba a los huéspedes
Las habitaciones inteligentes ya son una realidad en hoteles de todo el mundo, pero no siempre resultan fáciles de usar. De acuerdo con el reporte Hotel Room Innsights 2025 de Hoteles.com, más de la mitad de los hoteles (56%) se sienten presionados a mantenerse al día con la innovación tecnológica, mientras que muchos huéspedes batallan hasta para encender la luz o conectar el Wi-Fi.
La “ComfortTech” domina la experiencia
El estudio, que encuestó a 450 hoteles en el mundo, revela que la mayoría de los establecimientos está priorizando la llamada “ComfortTech”:
- Smart TVs con acceso a streaming
- Iluminación personalizable y ventiladores inteligentes
- Check-in y check-out desde el celular
- Sistemas de energía inteligente y dispositivos para ahorrar agua
Aunque los robots mayordomos y los espejos futuristas llaman la atención, la tendencia apunta más hacia soluciones prácticas que hagan más cómoda y sustentable la estancia.
Tecnología vs. trato humano
La encuesta muestra que, pese a los avances, 7 de cada 10 huéspedes aún prefieren la interacción humana al momento del check-in o cuando necesitan ayuda.
Incluso, el 52% de los hoteles ofrece explicaciones personalizadas sobre cómo usar la tecnología de la habitación, desde la iluminación inteligente hasta el aire acondicionado.
“Debe existir un punto ideal: habitaciones inteligentes, intuitivas y personalizadas, pero fáciles de usar”, señaló Melanie Fish, vicepresidenta global de relaciones públicas de Hoteles.com.
El baño, nuevo laboratorio tecnológico
Uno de los espacios que más innovación está recibiendo es el baño. Los hoteles ya incorporan:
- Espejos inteligentes con noticias y clima
- Regaderas que cambian de color según el consumo de agua
- Inodoros japoneses y bidés inteligentes
- Llenado de la bañera por comando de voz
El futuro de las estancias
Los hoteles consultados también adelantaron cuáles son las tendencias que vienen:
- Concierges con inteligencia artificial
- Habitaciones controladas por voz
- Robots de cocina y limpieza
- Traducción simultánea en tiempo real para huéspedes internacionales
Ejemplos ya existen: el FlyZoo Hotel en China utiliza reconocimiento facial para el check-in, el Grand Hyatt Jeju en Corea del Sur cuenta con espejos inteligentes y robots mayordomos, mientras que el Hotel EMC2 en Chicago mezcla arte y tecnología con servicio a la habitación robótico.
El reto: innovación sin perder la calidez
Aunque la automatización avanza, muchos hoteles reconocen que no toda la tecnología perdura: algunos han retirado robots en el lobby o el desayuno por falta de aceptación.
El consenso es claro: la hospitalidad sigue teniendo corazón humano, pero cada vez con más apoyo de la tecnología.