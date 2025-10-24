Invasión de los Muñecos en Guadalajara: un desfile inolvidable

GENERANDO AUDIO...

Títeres gigantes en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si buscas un plan diferente para este otoño, Guadalajara se llenará de títeres, música y mucha imaginación. Así que aparta tu lugar para este domingo 26 de octubre y lánzate al desfile “La invasión de los muñecos: De monstruos, plagas y alimañas”, un evento que tiene como principal atractivo a los títeres gigantes. Está organizado por la Compañía Luna Morena y la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara.

Festín de los Muñecos

El Festín de los Muñecos celebra este evento con 15 espectáculos de México, España y Canadá, del 20 de octubre al 2 de noviembre. Hay de todo: desde funciones sin palabras que te atrapan con la música, hasta montajes con tecnología, animación y circo. ¡Perfecto para niños, papás y quien aún se emociona con la magia de los hilos!

La fiesta se vive sobre todo los fines de semana del 25-26 de octubre y 1-2 de noviembre, con actividades prácticamente todo el día en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y otros rincones de la ciudad. Además, hay charlas, talleres, cortos animados y hasta escenografías en miniatura para inspirar al artista que todos llevamos dentro.

Plan imperdible: Títeres gigantes

Uno de los momentos más esperados es “La invasión de los Muñecos: De monstruos, plagas y alimañas”. De acuerdo con los organizadores se espera una asistencia de más de 20 personas para admirar los títeres gigantes.

Domingo 26 de octubre: 10:00 horas

Inicia en Foro LARVA (Ocampo y Av. Juárez)

Evento gratuito: Para toda la familia + música + zanqueros

Sí, un desfile completo de títeres gigantes tomando las calles. Algunos ya están imaginando las fotos que podrán subir a su Instagram

Festival para todos en Guadalajara

Lo mejor es que el Festín llega a teatros, plazas públicas, universidades y centros comunitarios. Así, más familias pueden disfrutarlo, incluso en zonas vulnerables, gracias al apoyo del DIF y universidades como la UdeG. También podrás ver una función en el CUCSH, el 30 de octubre al mediodía.

Otras sedes:

Teatro Experimental de Jalisco

LARVA

Jalisco Paseo Interactivo (JAPI)

ITESO

Consulta el programa completo aquí: titereslunamorena.com/festin