Por su historia, color y tradición, el antiguo asentamiento náhuatl de Jalatlaco, de la ciudad de Oaxaca, fue elevado a la categoría de Barrio Mágico por la Secretaría de Turismo Federal.

Un templo del siglo 17, dos árboles centenarios conocidos como coquitos, casonas coloniales y el color de artistas locales en sus muros, son las peculiaridades que merecieron este nombramiento: Jalatlaco, primer Barrio Mágico de Oaxaca.

Jalatlaco sobresale en medio de la ciudad de Oaxaca en espacio e historia: aquí vivió su juventud Porfirio Díaz; fue testigo del surgimiento del insurgente José Fernández como Guadalupe Victoria, primer presidente de México, y hasta sucesos que alimentan las leyendas del barrio que se exaltan en los Días de Muertos.

Pero ahora, el reto es cuidar más al barrio de los riesgos de la evolución de las ciudades cosmopolitas, pero sin perder identidad.

“Es muy difícil si usted le pregunta a cualquiera de nuestro barrio, oye, te doy una casa 10 veces mejor que la tuya y te manda a San Felipe, le va a decir que no, está muy arraigado el cariño, sus sentimientos a lo que es nuestro barrio, eso es lo que he hecho un poco difícil la gentrificación de que se ha dado sí, porque la evolución de una ciudad así es, pero no en el impacto como se había previsto”.

Julio César Navarro. Integrante Comité de Vida Vecinal.