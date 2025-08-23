Los 7 parques nacionales más impactantes del mundo, según Civitatis
Montañas que rozan el cielo, lagos turquesa y selvas milenarias. Así se viven los parques nacionales, espacios naturales protegidos que cada 24 de agosto celebran su Día Internacional para recordarnos la importancia de conservarlos. En este contexto, Civitatis —líder en la venta de excursiones y actividades en español en más de 180 países— presenta 7 parques nacionales que sorprenden al mundo, incluido México, ideales para reconectar con la esencia de la naturaleza.
Canadá: Parque Nacional de Banff
Un ícono de las Montañas Rocosas con lagos color esmeralda como Lake Louise y Moraine, glaciares ancestrales y fauna silvestre que incluye osos pardos, alces y linces. Cada estación transforma sus paisajes, del verde vibrante en verano a la blancura invernal.
Estados Unidos: Parque Nacional Yellowstone
El primer parque nacional del mundo (1872) deslumbra con géiseres, fuentes termales multicolores y praderas infinitas donde bisontes y lobos se mueven en libertad. Un destino perfecto para acampar bajo cielos estrellados.
México: Parque Nacional Cabo Pulmo
En el mar de Cortés se encuentra este Patrimonio Mundial, considerado el “acuario del mundo”. Sus arrecifes albergan más de 300 especies marinas y permiten experiencias de buceo y esnórquel únicas, además de senderismo y ciclismo.
Chile: Parque Nacional Rapa Nui
Ubicado en la Isla de Pascua, combina acantilados y playas con los enigmáticos moáis, estatuas de hasta 10 metros de altura que representan a los ancestros. Un espacio donde convergen riqueza cultural y belleza natural.
Croacia: Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
Con 16 lagos interconectados por cascadas y pasarelas de madera, este Patrimonio Mundial es uno de los paisajes más fotografiados de Europa. Sus colores cambian según la estación, y la mejor época para visitarlo es primavera u otoño.
Indonesia: Parque Nacional de Komodo
Hogar del legendario dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta. Sus islas ofrecen playas de arena rosa, paisajes volcánicos y ecosistemas marinos con arrecifes, tortugas y mantarrayas.
Nueva Zelanda: Parque Nacional de Fiordland
Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1990, este paraíso de fiordos y cascadas colosales destaca con Milford Sound, considerado uno de los lugares más bellos del planeta. Senderos como la Milford Track son referencia mundial para excursionistas.
12 parques nacionales de México
También nuestro país alberga casi 70 parques nacionales a continuación 12 de los más conocidos y que merecen la pena ser visitados, además del ya mencionado Cabo Pulmo en el mar de Cortés.
- Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, en la frontera de los estados de México, Puebla y Morelos
- Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyatl, en Tlaxcala y Puebla
- Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California
- Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas
- Parque Nacional Lagunas de Zempoala, estados de Morelos y México
- Parque Nacional Tulum, en Quintana Roo
- Parque Nacional Zona marina del Archipiélago de Espíritu Santo, Baja California Sur.
- Volcán Nevado de Colima, Colima
- Sistema Arrecifal Veracruzano, Veracruz
- Lagunas de Montebello, Chiapas
- Lagunas de Chacahua, Oaxaca
- Parque Nacional Revillagigedo, Pacífico Mexicano Profundo