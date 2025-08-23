Los 7 parques nacionales más impactantes del mundo, según Civitatis

GENERANDO AUDIO...

Algunos de los parques nacionales más espectaculares. Foto: Shutterstock

Montañas que rozan el cielo, lagos turquesa y selvas milenarias. Así se viven los parques nacionales, espacios naturales protegidos que cada 24 de agosto celebran su Día Internacional para recordarnos la importancia de conservarlos. En este contexto, Civitatis —líder en la venta de excursiones y actividades en español en más de 180 países— presenta 7 parques nacionales que sorprenden al mundo, incluido México, ideales para reconectar con la esencia de la naturaleza.

Canadá: Parque Nacional de Banff

Un ícono de las Montañas Rocosas con lagos color esmeralda como Lake Louise y Moraine, glaciares ancestrales y fauna silvestre que incluye osos pardos, alces y linces. Cada estación transforma sus paisajes, del verde vibrante en verano a la blancura invernal.

Estados Unidos: Parque Nacional Yellowstone

El primer parque nacional del mundo (1872) deslumbra con géiseres, fuentes termales multicolores y praderas infinitas donde bisontes y lobos se mueven en libertad. Un destino perfecto para acampar bajo cielos estrellados.

México: Parque Nacional Cabo Pulmo

En el mar de Cortés se encuentra este Patrimonio Mundial, considerado el “acuario del mundo”. Sus arrecifes albergan más de 300 especies marinas y permiten experiencias de buceo y esnórquel únicas, además de senderismo y ciclismo.

Chile: Parque Nacional Rapa Nui

Ubicado en la Isla de Pascua, combina acantilados y playas con los enigmáticos moáis, estatuas de hasta 10 metros de altura que representan a los ancestros. Un espacio donde convergen riqueza cultural y belleza natural.

7 Parques Nacionales fabulosos. Foto: Cortesía Civitatis

Croacia: Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

Con 16 lagos interconectados por cascadas y pasarelas de madera, este Patrimonio Mundial es uno de los paisajes más fotografiados de Europa. Sus colores cambian según la estación, y la mejor época para visitarlo es primavera u otoño.

Indonesia: Parque Nacional de Komodo

Hogar del legendario dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta. Sus islas ofrecen playas de arena rosa, paisajes volcánicos y ecosistemas marinos con arrecifes, tortugas y mantarrayas.

Nueva Zelanda: Parque Nacional de Fiordland

Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1990, este paraíso de fiordos y cascadas colosales destaca con Milford Sound, considerado uno de los lugares más bellos del planeta. Senderos como la Milford Track son referencia mundial para excursionistas.

12 parques nacionales de México

También nuestro país alberga casi 70 parques nacionales a continuación 12 de los más conocidos y que merecen la pena ser visitados, además del ya mencionado Cabo Pulmo en el mar de Cortés.