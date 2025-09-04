Lugares en México para ver el equinoccio de otoño: ¿qué pasa este día?

GENERANDO AUDIO...

El equinoccio de otoño es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, pues marca la llegada del otoño al hemisferio norte. Una temporada en la que los atardeceres se pintan de rojo, las hojas de los árboles caen y el ciclo de la vida comienza su final.

En México, el equinoccio de otoño no solo tiene un componente astronómico, también es una fecha con gran carga cultural y espiritual. Por ello, miles de personas visitan distintos sitios para disfrutar de este increíble suceso celeste.

Cuatro lugares para ver el equinoccio de otoño

Chichén Itzá, Yucatán

En la Pirámide de Kukulkán se proyecta la famosa “serpiente de luz”, un fenómeno único que muestra la precisión astronómica de la cultura maya.

Al igual que en primavera, en la temporada otoñal es posible ver la “serpiente emplumada”, es decir al dios Kukulcán, descender por la escalinata del monumento, ya que el Sol se proyecta sobre la pirámide y sus sombras se plasman en los escalones dando forma al cuerpo de la serpiente que se une a la cabeza esculpida a pie de la pirámide.

Por este motivo, Chichen Itzá es uno de los sitios más concurridos para visitar durante este fenómeno astronómico.

Teotihuacán, Estado de México

Otro de los sitios arqueológicos imperdibles durante un equinoccio, ya se de primavera u otoño, es Teotihuacán, la “ciudad de los dioses”.

Este lugar es uno de los preferidos por los visitantes ya que desde la Pirámide del Sol se puede disfrutar del astro rey justo en el momento en que se encuentra sobre el ecuador.

Monte Albán, Oaxaca

La zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca es otro sitio arqueológico importante para recibir el equinoccio de otoño. Esto se debe a que su estructura arquitectónica se encuentra alineada astronómicamente.

Templo Mayor, Ciudad de México

En el corazón de la capital mexicana se encuentra el Templo Mayor, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura azteca. En este edificio también es posible recibir el equinoccio de otoño, pues es posible apreciar los rayos del Sol entre los dos templos dedicados a los dioses Tláloc y Huitzilopochtli, marcando así el inicio de una nueva temporada.

¿Cuándo y a qué hora será el equinoccio otoñal?

Fecha y hora de la llegada del otoño a México ¿Cuándo? Lunes 22 de septiembre de 2025

Lunes 22 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 12:20 horas del Centro de México

¿Qué ocurre durante el equinoccio de otoño?

Durante el equinoccio de otoño, el Sol se coloca justo en el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche duren casi lo mismo en todo el planeta, indicó el sitio especializado Time and Date.

Este fenómeno marca el inicio oficial del otoño, una estación caracterizada por la caída de las hojas, temperaturas más frescas y un simbolismo ligado a la cosecha y la introspección.

En las culturas mesoamericanas, como la maya y la mexica, el otoño y el equinoccio se relacionaba con la renovación de ciclos y la búsqueda de equilibrio.

Hoy en día, además de ser un evento científico, el equinoccio se ha convertido en un atractivo turístico. Cada año, miles de visitantes acuden a sitios arqueológicos para ver los efectos de la luz solar sobre las pirámides y templos, un espectáculo que combina astronomía, historia y espiritualidad.

Asistir a uno de estos sitios arqueológicos permite comprender cómo las civilizaciones antiguas observaban el cielo y lo incorporaban a su vida cotidiana. Además, de ser un espacio que ayuda al fortalecimiento de la identidad cultural.