Lugares para ver luciérnagas en la CDMX

En la CDMX se pueden observar estos insectos. Fotos: Freepik-Shutterstock

La temporada de luciérnagas 2023 está en pleno apogeo. Acá en Unotv.com te hemos señalado los lugares para verlas en el país. Sin embargo, si vives en la CDMX también podrás admirar este espectáculo natural de las luciérnagas, sin necesidad de ir a otro estado.

Ve preparándote para que goces de esta gran experiencia que significa observar a las luciérnagas, estos bichitos de luz, en la CDMX.

Luciérnagas en Milpa Alta en CDMX

En la CDMX podrás observar a las luciérnagas en la zona de Milpa Alta, no te pierdas esta oportunidad, ya que sólo tendrás como última opción este sábado 22 y domingo 23 de julio.

Dentro de la CDMX, en Milpa Alta existe un centro ecoturístico conocido como la Gran Palapa. Ofrece avistamiento de luciérnagas y un recorrido para que los visitantes puedan apreciarlas y hacer conciencia del cambio climático.

La cita es a las 17:30 cuando empieza la recepción de los visitantes, la bienvenida se da a las 18:00 horas, luego hay una pequeña merienda y una explicación. Posteriormente, viene el avistamiento propiamente y la jornada termina a las 21:00 horas.

El costo por visitante es de 200 pesos, niños 150. Los recorridos nocturnos incluyen, además de la cena, acompañamiento durante el trayecto. Se puede comunicar a los teléfonos 5591047163 y 33310265 28.

La Gran Palapa se localiza en el kilómetro 28.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta.

Así que ya no hay pretextos para no observar a las luciérnagas en la CDMX en esta temporada 2023.

Centro Ecoturístico Dëni en la Marquesa

Otro lugar muy cercano a la CDMX, para ver luciérnagas, es el Centro Ecoturístico Dëni, que se encuentra a unos 6 kilómetros del Parque Nacional La Marquesa.

En este lugar se hacen recorridos diariamente hasta el mes de julio y principios de agosto. Se les puede contactar a través de sus redes sociales en Instagram, Facebook, WhatApp o directamente al número telefónico 55 40 96 26 38.

Además de gozar del espectáculo nocturno y de la danza de las luciérnagas, se ofrece la opción de acampar en medio del bosque para observar el amanecer, explorar senderos y descubrir la flora y fauna del lugar.

De acuerdo con los organizadores, el costo es de 250 por persona, que incluye la actividad guiada, pero si se toma la opción de acampar o del glamping, es de 380, niños 250 pesos. Además de una cena con café, pan y pulque.

El Centro Ecoturístico Dëni señala que para tener una buena experiencia durante el avistamiento se pide a los asistentes no usar repelente, no hacer ruido durante la danza de las luciérnagas, no llevar bebidas alcohólicas, no fumar en las instalaciones, tampoco se permite el uso de iluminación o de fogatas.

De igual manera, se les pide seguir las instrucciones durante el recorrido guiado, tales como ir por los senderos marcados, entre otros.

No hay que olvidar, señalan los miembros del Campamento Dëni, que este fenómeno natural no es una emigración como las de las mariposas, sino que estos animalitos llevan un proceso, durante la danza depositan sus huevecillos en la zona, los cuales regresan al siguiente año, convertidos en luciérnagas.

De ahí que se pida un gran cuidado hacia el entorno. El lugar también ofrece otras actividades al aire libre como senderismo y ciclismo.

