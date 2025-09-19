GENERANDO AUDIO...

México será País Invitado en Fitur 2026 en Madrid. FOTO: Sectur

México se alista para una participación histórica en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, España, donde será País Invitado y tendrá el pabellón más grande de su historia: 1,780 m² con la presencia de los 32 estados y las sedes del Mundial 2026.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, adelantó que esta será la delegación mexicana más grande que haya viajado a la feria, con 800 representantes del sector público y privado, además de actividades culturales y gastronómicas que invadirán lugares clave de la capital española.

México estrenará pabellón récord en Fitur 2026

La estrategia llamada “Ventana a México” incluye seminarios, presentaciones y encuentros para reforzar la relación con la industria turística de España. La meta es superar los números de 2025, cuando Fitur reunió a más de 250 mil visitantes, entre ellos 155 mil profesionales de 156 países.

Madrid se llenará de colores, sabores y música mexicana

Durante la semana de la feria, Madrid se transformará en un escaparate de México. Habrá lucha libre, trajineras, alebrijes gigantes, desfiles de catrinas, moda con textiles tradicionales, experiencias del Tren Maya, conciertos con artistas reconocidos, carros alegóricos y el esperado “Reto del Taco” con chefs de México y España.

Todo el sector turístico se suma

Representantes de cámaras empresariales y asociaciones del turismo, gastronomía, transporte y hotelería estuvieron en la presentación para respaldar el proyecto. Entre ellos: Braulio Arsuaga Losada, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, Luis Antonio Zaldivar Sánchez, Judith Guerra Aguijosa, Cuitláhuac Gutiérrez y Miguel Ángel Fong González.

Con esta presencia, México busca mostrar al mundo su cultura, gastronomía y tradiciones en una de las ferias de turismo más importantes del planeta.