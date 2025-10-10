GENERANDO AUDIO...

La buena noticia es que México sigue atrayendo a más viajeros del mundo. Datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) señalan que entre enero y agosto de 2025 llegaron al país 63.7 millones de visitantes internacionales, un aumento de 13.7% respecto al mismo periodo de 2024. Destaca que el crecimiento de turistas proviene especialmente de Argentina, Italia y China, que juntos aportaron 395 mil 246 visitantes, o 18.2% más que el año pasado.

Crece el interés por México desde Sudamérica, Europa y Asia

Según cifras oficiales compartidas por Sectur, Argentina fue el país con mayor crecimiento en llegadas de turistas a México vía aérea durante 2025 (20.2%), seguido de Italia (15.6%) y China (14.1).

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la conectividad aérea con estos países y la recuperación de rutas internacionales han sido clave para este crecimiento. Además, señaló que viajeros de todo el mundo están encontrando en México un destino con experiencias diversas: desde costas como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, hasta ciudades con historia como Guanajuato, Mérida y Oaxaca.

Más turismo, más derrama económica

El turismo no sólo va en aumento en volumen, sino también en gasto. Sectur informó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 23 mil 934.1 millones de dólares entre enero y agosto, lo que representa 6.5% más que en el mismo periodo de 2024.

Durante ese mismo lapso, el país recibió 31.5 millones de turistas internacionales, un crecimiento de 7.5%.

Rodríguez Zamora también destacó que, con base en datos del Inegi, cada turista que llega por vía aérea gastó en promedio 1,252.5 dólares, cifra 6.3% mayor que el año pasado y 22.3% superior a la de 2019, antes de la pandemia.

Impulso también desde el turismo de cruceros

El turismo marítimo sigue aportando cifras positivas. Entre enero y agosto arribaron a puertos mexicanos 7.3 millones de excursionistas en crucero, lo que se traduce en un aumento de 8.2% comparado con 2024. Este segmento generó 610.7 millones de dólares en ingresos, es decir, 9.6% más que el año pasado.

Destinos como Cozumel, Mahahual, Ensenada, Puerto Vallarta y Mazatlán se mantienen entre los favoritos de los cruceristas internacionales.

Agosto, mes récord

El reporte de Sectur también señala que sólo en agosto de 2025 se registraron 7.9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento de 14.7% respecto a agosto de 2024. La funcionaria federal aseguró que esta tendencia confirma que el turismo continúa aportando al desarrollo económico regional: