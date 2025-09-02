México rompe récord en turismo de verano 2025: Sectur

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Turismo (Sectur) confirmó que México superó todas las expectativas durante el periodo vacacional de verano 2025, con cifras récord en consumo turístico, visitantes y ocupación hotelera.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, informó que entre el 14 de julio y el 31 de agosto el país registró indicadores históricos que reflejan la confianza de turistas nacionales e internacionales.

México supera expectativas de turismo en verano

De acuerdo con la funcionaria, el consumo turístico ascendió a 829 mil millones de pesos, un aumento de 6.3% en comparación con 2024.

En ese mismo periodo, 21 millones 459 mil turistas se hospedaron en hoteles del país, lo que representó un incremento de 4.5% respecto al año pasado. Además, la ocupación hotelera nacional alcanzó 63%, es decir, 2.8 puntos porcentuales más que el año anterior.

Sectur resalta trabajo coordinado

Rodríguez Zamora destacó que estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno, instituciones y comunidades que hacen de México un destino turístico competitivo.

Subrayó que durante la actual administración se consolidará el turismo comunitario, modelo que busca la participación directa de las comunidades locales para garantizar una distribución equitativa de los beneficios económicos y sociales.

La secretaria también reconoció la labor del Operativo Vacacional de Verano 2025, donde participaron los Ángeles Verdes, Profeco, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales para garantizar seguridad y servicios a los viajeros