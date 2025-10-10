GENERANDO AUDIO...

Edificio del Ayuntamiento de Oslo. Foto: Alejandro Villa/UnoTV

El Premio Nobel de la Paz, uno de los galardones más prestigiosos del mundo, se entrega cada año en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, pero sabes ¿por qué este premio no se otorga en la Sala de Conciertos de Estocolmo, como las otras categorías del Nobel? Acá en Unotv.com te lo diremos.

El edificio, que sobresale por sus torres rectangulares y por sus característicos ladrillos rojos, es un símbolo de paz y diplomacia.

Éste es el edificio del Ayuntamiento donde se entrega el Premio Nobel de la Paz

Desde 1990, el edificio del Ayuntamiento de Oslo es el escenario de la entrega del Premio Nobel de la Paz. Se halla en un punto ideal de la capital de Noruega, junto al puerto, la fortaleza de Akershus y a unos metros del centro de Oslo, se puede llegar por la plaza Rådhusplassen y está enfrente del Centro Nobel de la Paz.

No sólo representa un hito arquitectónico, pese a que es más bien sobrio, sino porque su edificación, curiosamente, está ligada a las guerras del siglo XX, se planeó durante la Primera Guerra Mundial, se empezó a construir en el periodo de entreguerras, se suspendió durante la Segunda Guerra Mundial y se inauguró en 1950, duran la llamada Guerra Fría.

Su exterior destaca por sus torres y fachada de ladrillo rojo, mientras que su interior conserva murales de la historia de Noruega. Está abierto a todo el público de 9:00 a 16:00 horas.

¿Por qué se entrega en Noruega el Premio Nobel de la Paz y no en Estocolmo?

A diferencia de los otros premios Nobel (Física, Química, Medicina, Literatura y Ciencias Económicas) que se entregan en Estocolmo, Suecia, el Premio Nobel de la Paz tiene lugar en Oslo.

Todo indica que el propio Alfred Nobel, en su testamento, especificó que el Premio Nobel de la Paz debía ser otorgado por un comité noruego, mientras que los otros premios quedarían bajo la administración de instituciones suecas. Si bien es cierto hay diversas versiones del porqué de esta decisión, algunos especulan que estaba motivada a que Noruega, en aquel momento unida a Suecia, era menos militarista y tenía una reputación de pacifista.

De acuerdo con la Fundación Nobel, el creador de los premios confiaba en la neutralidad de Noruega en asuntos internacionales.

Centro Nobel de la Paz. Foto: Alejandro Villa/UnoTV

7 puntos turísticos de Oslo

Si tienes la fortuna de visitar Oslo, te presentamos siete puntos turísticos que no debes dejar de conocer por ninguna razón, además del Ayuntamiento donde se entrega el Premio Nobel de la Paz.

Fortaleza de Akershus: castillo medieval, construido en el siglo XIII, cuenta con una vista impresionante del fiordo de Oslo y es un símbolo de la historia militar noruega

Parque de las Esculturas de Vigeland: un lugar único que alberga más de 200 esculturas del artista Gustav Vigeland

Museo de los Barcos Vikingos: tiene alguno de los barcos vikingos mejor conservados del mundo

Palacio Real de Oslo: residencia oficial de la familia real noruega, puedes disfrutar del cambio de guardia

Ópera de Oslo: inaugurada en 2008, este edificio moderno es un símbolo de la arquitectura contemporánea de Noruega

Museo Munch: hogar de la famosa pintura “El Grito” de Edvard Munch, este museo es un punto de interés cultural esencial para cualquier amante del arte

Centro del Premio Nobel de la Paz: museo donde podrás admirar las historias de los ganadores de los Nobel de la Paz y sus esfuerzos para conseguir un mundo mejor

