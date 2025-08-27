Odisea México, un viaje por todo el país en tiempo récord

GENERANDO AUDIO...

Inauguración de la atracción Odisea México. Foto: Sectur.

“Odisea México”, una nueva atracción multisensorial ubicada en Plaza Carso, permite a los visitantes recorrer experiencias representativas de todo el país en dos horas, a través de 25 salas inmersivas diseñadas por más de 200 artistas y expertos en tecnología.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta experiencia busca motivar a los mexicanos y turistas a explorar las riquezas culturales y naturales de México, desde la Fiesta de Día de Muertos en Michoacán hasta la ruta textil de Oaxaca.

Foto: Rocío Ireta.

Experiencia y recorrido de Odisea México

El viaje inicia en el Centro Histórico y Coyoacán de la Ciudad de México, e incluye representaciones de la Feria del Globo en León, Guanajuato; el puerto de Veracruz; la zona arqueológica de Bomampak, y los bordados de Tenango en Hidalgo, entre otros. Los visitantes pueden realizar el recorrido a pie o en un minibús.

Foto: Rocío Ireta.

Tecnología y diseño en Odisea México

Alejandro Nasta, presidente de Odisea México, explicó que cada sala fue diseñada para “despertar el asombro y conectar historias”. La atracción cuenta con efectos especiales, proyecciones en 360 grados, un Dark Ride y un Flying Theater, detalló el diseñador Alberto Reinah.

Foto: Rocío Ireta.

Horarios y costos

La atracción está abierta todos los días de 10:00 a 18:00 horas en Plaza Carso, con un costo de entrada de 219 pesos. Los primeros visitantes han destacado la autenticidad y el valor artístico de la experiencia.