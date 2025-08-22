Otoño 2025: Expedia revela los mejores días para volar barato en México y el mundo

Días mejores para viajr otoño
Toma en cuenta estas recomendaciones. Imagen hecha con IA

Viajar en otoño 2025 podría ser más barato y con menos multitudes. Según el Panorama de Viajes de Otoño de Expedia, los días más económicos para volar dentro de México serán el 8 de septiembre y el 20 de octubre, mientras que para viajes internacionales destacan el 26 de octubre y el 27 de noviembre. Además, quienes buscan aeropuertos tranquilos deben considerar el 18 de noviembre para vuelos nacionales y el 31 de octubre para internacionales.

La temporada otoñal llega con una ventaja: tarifas de hospedaje más bajas a mediados de noviembre, mientras que septiembre y finales de noviembre registrarán mayor demanda y precios más altos.

¿Qué días conviene volar este otoño?

  • México:
    • Más baratos: 8 de septiembre y 20 de octubre
    • Más concurrido: 12 de septiembre
    • Menos concurrido: 18 de noviembre
    • Más caro: 30 de octubre y 23 de noviembre
  • Internacional:
    • Más baratos: 26 de octubre y 27 de noviembre
    • Menos concurrido: 31 de octubre
    • Más caro: 16 y 22 de octubre
    • Evita: 1 de septiembre (día caótico)

Mejores fechas para hospedarse

  • Fechas más baratas en México: 18 y 29 de noviembre
  • Menos concurrido: 25 de noviembre
  • Más caro: 23 y 26 de noviembre
  • En el extranjero:
    • Mejor precio: 9 de noviembre
    • Menos concurrido: 30 de noviembre
    • Mayor demanda: 10 de octubre y 12 de septiembre

[TE INTERESA: CDMX entre las 10 mejores ciudades del mundo para la Generación Z en 2025]

¿Qué impulsa los viajes en otoño?

Para este otoño de 2025 los puentes largos y festividades marcan la pauta de los viajeros mexicanos que optarán por los siguientes destinos de acuerdo con esta plataforma de viajes:

  • Fiestas Patrias, Día de Muertos y el 20 de noviembre impulsan escapadas cortas a Puebla, Veracruz o Tecolutla
  • Oaxaca, Guanajuato y Mérida destacan por su riqueza cultural y gastronómica en esta temporada
  • Playas tranquilas: Holbox, La Paz y Bahía de Banderas ofrecen un respiro tras el verano
  • Clásicos internacionales: Nueva York, Madrid, París, Tokio y Roma son favoritos por clima fresco y menor saturación
  • Caribe con música: San Juan, Puerto Rico, registra +125% en búsquedas por conciertos masivos
  • Asia en auge: Shanghái (+245%), Osaka (+90%) y Kioto (+80%) destacan por su cultura y paisajes otoñales
  • Escapadas naturales: Dublín (+70%) y Banff (+70%) se consolidan como destinos de temporada

Tips para viajar más barato

  • Reservar con anticipación: al menos 2 semanas en viajes nacionales y 6 en internacionales
  • Monitor de precios: activa alertas en la app
  • Ahorro con paquetes: vuelo + hotel juntos reducen costos hasta 30%
  • One Key: nuevo programa de recompensas con ahorros inmediatos

El Panorama de Viajes de Otoño 2025 de Expedia confirma que esta estación no sólo es ideal para disfrutar de climas frescos y tradiciones culturales, sino también para encontrar vuelos y hospedaje más baratos que en otras temporadas.

