Otoño 2025: Expedia revela los mejores días para volar barato en México y el mundo

Viajar en otoño 2025 podría ser más barato y con menos multitudes. Según el Panorama de Viajes de Otoño de Expedia, los días más económicos para volar dentro de México serán el 8 de septiembre y el 20 de octubre, mientras que para viajes internacionales destacan el 26 de octubre y el 27 de noviembre. Además, quienes buscan aeropuertos tranquilos deben considerar el 18 de noviembre para vuelos nacionales y el 31 de octubre para internacionales.

La temporada otoñal llega con una ventaja: tarifas de hospedaje más bajas a mediados de noviembre, mientras que septiembre y finales de noviembre registrarán mayor demanda y precios más altos.

¿Qué días conviene volar este otoño?

México: Más baratos: 8 de septiembre y 20 de octubre Más concurrido: 12 de septiembre Menos concurrido: 18 de noviembre Más caro: 30 de octubre y 23 de noviembre

Internacional: Más baratos: 26 de octubre y 27 de noviembre Menos concurrido: 31 de octubre Más caro: 16 y 22 de octubre Evita: 1 de septiembre (día caótico)



Mejores fechas para hospedarse

Fechas más baratas en México: 18 y 29 de noviembre

18 y 29 de noviembre Menos concurrido: 25 de noviembre

25 de noviembre Más caro: 23 y 26 de noviembre

23 y 26 de noviembre En el extranjero: Mejor precio: 9 de noviembre Menos concurrido: 30 de noviembre Mayor demanda: 10 de octubre y 12 de septiembre



¿Qué impulsa los viajes en otoño?

Para este otoño de 2025 los puentes largos y festividades marcan la pauta de los viajeros mexicanos que optarán por los siguientes destinos de acuerdo con esta plataforma de viajes:

Fiestas Patrias, Día de Muertos y el 20 de noviembre impulsan escapadas cortas a Puebla, Veracruz o Tecolutla

impulsan escapadas cortas a Puebla, Veracruz o Tecolutla Oaxaca, Guanajuato y Mérida destacan por su riqueza cultural y gastronómica en esta temporada

destacan por su riqueza cultural y gastronómica en esta temporada Playas tranquilas: Holbox, La Paz y Bahía de Banderas ofrecen un respiro tras el verano

Holbox, La Paz y Bahía de Banderas ofrecen un respiro tras el verano Clásicos internacionales: Nueva York, Madrid, París, Tokio y Roma son favoritos por clima fresco y menor saturación

Nueva York, Madrid, París, Tokio y Roma son favoritos por clima fresco y menor saturación Caribe con música: San Juan, Puerto Rico, registra +125% en búsquedas por conciertos masivos

San Juan, Puerto Rico, registra +125% en búsquedas por conciertos masivos Asia en auge: Shanghái (+245%), Osaka (+90%) y Kioto (+80%) destacan por su cultura y paisajes otoñales

Shanghái (+245%), Osaka (+90%) y Kioto (+80%) destacan por su cultura y paisajes otoñales Escapadas naturales: Dublín (+70%) y Banff (+70%) se consolidan como destinos de temporada

Tips para viajar más barato

Reservar con anticipación: al menos 2 semanas en viajes nacionales y 6 en internacionales

al menos 2 semanas en viajes nacionales y 6 en internacionales Monitor de precios: activa alertas en la app

activa alertas en la app Ahorro con paquetes: vuelo + hotel juntos reducen costos hasta 30%

vuelo + hotel juntos reducen costos hasta 30% One Key: nuevo programa de recompensas con ahorros inmediatos

El Panorama de Viajes de Otoño 2025 de Expedia confirma que esta estación no sólo es ideal para disfrutar de climas frescos y tradiciones culturales, sino también para encontrar vuelos y hospedaje más baratos que en otras temporadas.