Otoño 2025: Expedia revela los mejores días para volar barato en México y el mundo
Viajar en otoño 2025 podría ser más barato y con menos multitudes. Según el Panorama de Viajes de Otoño de Expedia, los días más económicos para volar dentro de México serán el 8 de septiembre y el 20 de octubre, mientras que para viajes internacionales destacan el 26 de octubre y el 27 de noviembre. Además, quienes buscan aeropuertos tranquilos deben considerar el 18 de noviembre para vuelos nacionales y el 31 de octubre para internacionales.
La temporada otoñal llega con una ventaja: tarifas de hospedaje más bajas a mediados de noviembre, mientras que septiembre y finales de noviembre registrarán mayor demanda y precios más altos.
¿Qué días conviene volar este otoño?
- México:
- Más baratos: 8 de septiembre y 20 de octubre
- Más concurrido: 12 de septiembre
- Menos concurrido: 18 de noviembre
- Más caro: 30 de octubre y 23 de noviembre
- Internacional:
- Más baratos: 26 de octubre y 27 de noviembre
- Menos concurrido: 31 de octubre
- Más caro: 16 y 22 de octubre
- Evita: 1 de septiembre (día caótico)
Mejores fechas para hospedarse
- Fechas más baratas en México: 18 y 29 de noviembre
- Menos concurrido: 25 de noviembre
- Más caro: 23 y 26 de noviembre
- En el extranjero:
- Mejor precio: 9 de noviembre
- Menos concurrido: 30 de noviembre
- Mayor demanda: 10 de octubre y 12 de septiembre
[TE INTERESA: CDMX entre las 10 mejores ciudades del mundo para la Generación Z en 2025]
¿Qué impulsa los viajes en otoño?
Para este otoño de 2025 los puentes largos y festividades marcan la pauta de los viajeros mexicanos que optarán por los siguientes destinos de acuerdo con esta plataforma de viajes:
- Fiestas Patrias, Día de Muertos y el 20 de noviembre impulsan escapadas cortas a Puebla, Veracruz o Tecolutla
- Oaxaca, Guanajuato y Mérida destacan por su riqueza cultural y gastronómica en esta temporada
- Playas tranquilas: Holbox, La Paz y Bahía de Banderas ofrecen un respiro tras el verano
- Clásicos internacionales: Nueva York, Madrid, París, Tokio y Roma son favoritos por clima fresco y menor saturación
- Caribe con música: San Juan, Puerto Rico, registra +125% en búsquedas por conciertos masivos
- Asia en auge: Shanghái (+245%), Osaka (+90%) y Kioto (+80%) destacan por su cultura y paisajes otoñales
- Escapadas naturales: Dublín (+70%) y Banff (+70%) se consolidan como destinos de temporada
Tips para viajar más barato
- Reservar con anticipación: al menos 2 semanas en viajes nacionales y 6 en internacionales
- Monitor de precios: activa alertas en la app
- Ahorro con paquetes: vuelo + hotel juntos reducen costos hasta 30%
- One Key: nuevo programa de recompensas con ahorros inmediatos
El Panorama de Viajes de Otoño 2025 de Expedia confirma que esta estación no sólo es ideal para disfrutar de climas frescos y tradiciones culturales, sino también para encontrar vuelos y hospedaje más baratos que en otras temporadas.