Panteón de Dolores: la trágica historia que dio origen al considerado primer panteón civil en la CDMX

¿Qué provocó la fundación de este cementerio? Descúbrelo. Foto: Cuartoscuro

El Panteón de Dolores, en la CDMX, al que muchos consideran como el primer panteón civil de la CDMX, tiene una curiosa historia que te traemos en este Día de Muertos.

De acuerdo con el Boletín de Documentos Históricos, el Panteón de Dolores que se halla al norponiente de la CDMX en la alcaldía Miguel Hidalgo, y que colinda con la segunda sección de Chapultepec, fue concesionado a un particular. Acá la trágica historia.

¿Cuál es la historia del panteón de Dolores?

Seguramente has pasado por el Panteón de Dolores en alguna ocasión, ya que aquí también se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres, pero ¿sabías que el origen del panteón se debió a una tragedia? Esto, según lo que investigó y escribió Ethel Herrera Moreno para su tesis de maestría en Arquitectura y que publicó en una breve versión en el boletín mencionado.

De acuerdo con la investigadora, la versión de José Mancebo Benfield, nieto del fundador William Benfield, es que su abuelo llegó a México por recomendación médica, su esposa estaba enferma de tuberculosis y el clima podría ayudarla a sanar. Esto resultó cierto: la mujer murió a los 90 años.

Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz: la hija se contagió del cólera morbus y murió. Tristemente, Benfield no pudo enterrarla en ningún panteón, pues no le permitieron enterrarla por ser anglicano, así que la sepultó en la playa.

¿De dónde tomó el nombre?

Esta tragedia lo impulsó a realizar dos cosas. Uno, formar un panteón y dos, educar a sus descendientes como católicos, consigna Ethel Herrera.

Sin embargo, resultó ser su hijo, Juan Manuel Benfield, quien cumplió los deseos de su padre, pues como integrante de la Sociedad Benfield, Brecker y Compañía obtuvo, en 1874, la licencia del Gobierno para fundar un panteón.

No hay que olvidar que antes de esa época todos los servicios funerarios se “hacían en los templos, conventos, colegios y hospitales”, de acuerdo con el artículo del famoso boletín.

Por sanidad y también para romper el control del clero, el Gobierno decidió abrir el asunto de los cementerios a los particulares. Así esta sociedad fundó el cementerio en una parte del rancho de Coscacoaco, también conocida como “Tabla de Dolores”. La investigadora Herrera Moreno considera que por ahí viene el origen del nombre.

Otras versiones atribuyen el nombre del panteón a doña Dolores Mugarreta de Gayosso, a quien consideran la dueña y la primera persona que fue enterrada en este camposanto. Sin embargo, el primer “huésped” del Panteón de Dolores fue el general Domingo Gayosso, aunque doña Dolores sí está enterrada en este cementerio.

Rotonda de las Personas Ilustres

En el contrato inicial, el Gobierno permitía fundar un panteón público en el lugar llamado Tabla de Dolores, pero también acordó que un lugar del mismo se dedicara a mexicanos distinguidos, lugar que durante muchos años se conoció como la Rotonda de los Hombres Ilustres, actualmente Rotonda de las Personas ilustres.

Una publicación de la Secretaría de Gobernación señala que en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada publicó un decreto que establecía que en el “recién creado Panteón de Dolores se dedicara un espacio para la construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres”.