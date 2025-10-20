GENERANDO AUDIO...

Pasaportes más poderosos en 2025. Foto: IA

El Henley Passport Index 2025, considerado el ranking más consultado en materia de libertad de viaje global, reveló que Singapur tiene el pasaporte más poderoso del mundo con acceso sin visa a 195 países, mientras que Estados Unidos cayó al lugar 12 y México se mantiene estable en la posición 24. El índice se basa en datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y fue publicado por Henley & Partners.

Los pasaportes más poderosos del mundo en 2025

De acuerdo con el informe oficial del Henley Passport Index 2025 publicado en enero de este año, así queda el Top global:

Posición País Destinos sin visa 1 Singapur 193 2 Corea del Sur 190 3 Japón 189 4 Alemania 188 4 Italia 188 4 Luxemburgo 188 4 España 188 4 Suiza 188

Estados Unidos baja del top 10

El desplome del pasaporte estadounidense ha sido uno de los fenómenos más comentados del ranking de 2025. Pasó del lugar 7 en 2024 al lugar 12 en 2025, con acceso sin visa a 186 países.

Entre las razones de su descenso, el Henley Index señala:

Falta de nuevos acuerdos de libre acceso

Incremento de tensiones diplomáticas con Asia y Medio Oriente

Endurecimiento de requisitos migratorios recíprocos

¿Qué tan poderoso es el pasaporte mexicano en 2025?

El pasaporte mexicano se mantiene competitivo a nivel global. En 2025:

Se ubica en la posición 24 del mundo

Permite viajar sin visa a 159 destinos

Supera a países como Panamá, Colombia y Perú

El pasaporte mexicano ofrece ventajas prácticas:

Viajar sin visa a países como Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Perú, Argentina y Marruecos

Entrada con autorización electrónica (eTA o ETA) en Canadá, Reino Unido, mientras que para la Unión Europea requiere pasaporte pero ahora se escanea el rostro y huellas

en Canadá, Reino Unido, mientras que para la Unión Europea requiere pasaporte pero ahora se escanea el rostro y huellas Visa obligatoria aún para Estados Unidos, China e India

Ranking de los países con los pasaportes más débiles

En contraste, estos países ocupan las últimas posiciones por limitaciones diplomáticas y conflictos armados:

Posición País Acceso sin visa 100 Bangladesh 38 100 Corea del Norte 38 101 Nepal 36 102 Somalia 33 103 Pakistán 31 113 Yemen 31 104 Irak 29 105 Siria 26 106 Afganistán 24

¿Qué es un “pasaporte poderoso”?

El Henley Passport Index utiliza datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar 199 pasaportes según su validez para viajar a 227 países sin visa Es un documento que permite mayor movilidad internacional sin necesidad de visa, lo que significa: