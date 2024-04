Pasaportes más poderosos del mundo: cuáles son y sus beneficios

Pasaportes mas poderosos del mundo, según Henley & Partners. Foto: Shutterstock

Si estás pensando en realizar un viaje, pero te detiene la sola idea del trámite de la visa, existen varios países que no sufren de este problema gracias a que su pasaporte les permite ingresar a diversos destinos con facilidad.

En Unotv.com te diremos cuáles son los pasaportes “más poderosos” y qué beneficios dan a sus titulares. Aunque no lo creas, Estados Unidos no se halla entre los tres primeros, de acuerdo con el ranking conocido como “The Henley Passport Index 2024”.

Los 10 pasaportes más poderosos del mundo

El índice de Henley & Partners 2024 se basa en datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que incluye 199 pasaportes y 227 destinos de viaje diferente. Acá el listado:

Francia, Alemania, Japón, Singapur y España (su pasaporte les da acceso a 194 destinos)

Finlandia, Corea del Sur (193 destinos)

Austria, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos (192 destinos)

Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Reino Unidos (191 destinos)

Grecia, Malta y Suiza (190 destinos)

Australia, Nueva Zelandia, Polonia y República Checa (189 destinos)

Canadá, Hungría y Estados Unidos (188 destinos)

Estonia y Lituania (187 destinos)

Letonia y Eslovaquia (186 destinos)

Islandia (185 destinos)

¿En qué consiste el concepto de pasaporte poderoso y qué beneficios tiene?

Básicamente, el concepto “pasaporte poderoso” se refiere a la cantidad de países que permiten entrar a sus portadores sin necesidad de visa, les dan mayor libertad de movimiento, lo cual les ahorra tiempo, dinero y trámites engorrosos.

Incluso, algunos países dan preferencia a los ciudadanos que tienes estos “pasaportes poderosos”.

Esto les brinda también mayor comodidad de viaje y menos estrés, les resulta más ágil el proceso de entrada y salida de los aeropuertos y hasta reduce la posibilidad de interrogatorios con autoridades migratorias donde hay políticas de visa restrictivas.

¿A cuántos destinos pueden entrar los mexicanos sin visa?

A partir de febrero, Canadá pidió nuevamente visa a los viajeros mexicanos; se estima que el nuevo requisito afectará al 40% de los viajeros mexicanos a Canadá. Más allá de esto, el índice Henley & Partners 2024 coloca a México en la posición 23. Los viajeros con pasaporte mexicano pueden ingresar a 161 países, sin necesidad de visa.

En el siguiente link puedes revisar en cuáles destinos los mexicanos no necesitan visa al portar el pasaporte de México.

Los países de menor poder en sus pasaportes

Los habitantes de estos tres países sólo tienen permitida la entrada con su pasaporte a 31 países o menos: