Posadas 2023: La Rama, una tradición navideña en Veracruz y otros lugares

La Rama surgió en Veracruz y se extendió por el país. Foto: Cuartoscuro

Con el inicio de las posadas, te presentamos una tradición navideña mexicana, muy conocida en la zona de la costa de Veracruz y algunas otras entidades, la Rama. Como ya te informamos en Unotv.com, las posadas navideñas se realizan en el país a partir del 16 y hasta el 24 de diciembre, y es en esta temporada cuando esta tradición se vuelve muy popular, sobre todo en el sureste.

¿Qué es la tradición de la Rama?

Para esta popular tradición, se toma la rama de un árbol, que sea fácil de transportar, y se le adorna de manera colorida, algunos colocan esferas, globos, papel, listones, heno o paxtle, faroles, material reciclado, entre otros.

El grupo lo conforman generalmente los niños, acompañados de algunos adultos, quienes entonan estrofas, generalmente con ritmo jarocho, en las casas para pedir aguinaldos. Los anfitriones, por su parte, escuchan los cantos y al final les obsequian con dulces, frutas y otros regalos, incluso dinero.

De acuerdo con algunos testimonios, se le considera originaria de Veracruz y se remonta a la época colonial, cuando llegaron los españoles; sin embargo, más tarde incorporaron otros elementos de las culturas prehispánica y africana.

Los versos más conocidos y que adultos y niños entonan por las calles veracruzanas son los siguientes:

Naranjas y limas, limas y limones

Más linda es la Virgen que todas las flores

Naranjas y limas, limas y limones

Más linda es la Virgen que todas las flores

¿En qué otros lugares se celebra también la Rama?

No sólo en la cultura veracruzana se escucha esta tonada, también en otras partes de México se le puede escuchar en diversas calles, donde sobresalen la rama, los acompañantes y las estrofas que van cambiando de acuerdo con la región e incluso la coyuntura. Ente los sitios donde aún persiste la tradición que se escucha más por la época de Navidad y coincide con las posadas, se cuentan:

Campeche

En el municipio de Champotón, en Campeche, también se celebra la tradición de la Rama, acá también se le adorna con flores y frutos.

Guerrero

En algunas zonas como Taxco, Zihuatanejo y Acapulco es posible contemplar la tradición de la Rama

Oaxaca

Esta tradición se parece mucho a la de Veracruz, es decir con las famosas estrofas:

“Ya llegó la rama, quítense el sombrero, porque en esta casa vive un caballero. Vive un caballero, vive un general pidiendo permiso para comenzar”. En diversas regiones del estado se acompaña también con música guapachosa y ramas adornadas también con escarcha colorida, faroles y más.

Chiapas

A la rama también se le conoce como “arbolito de frutas”; se adorna con frutas tropicales. Entre las estrofas que se cantan, destacan aquellas de despedida, sobre todo cuando no se reciben regalos u obsequios: “Ya se va la rama con picos de alambre, ya se va la rama porque en esta casa no me ayudan”.

Tabasco

En Tabasco, de igual manera, algunos adornan la rama con materiales reciclados que van desde semillas, corcholatas, latas e incluso piedras. Los niños inician el recorrido a las 6 de la tarde y van acompañados de adultos, en ocasiones llevan una caja donde portan imágenes de la Virgen María y de San José

Yucatán

En Yucatán también se le conoce como ramadas, resulta común, en las calles de Mérida, observar grupos de niños que portan una rama adornada para pedir el famoso aguinaldo; está adornada con escarcha, esferas, moños y cascabeles. Los vecinos suelen dar dulces o dinero a los niños que acompañan la ramada. En esta zona inicia el 1 de diciembre y hasta el 11 del mismo mes.

Ahora que ya conoces la tradición de la Rama, y vas de visita a algunos de estos lugares no te sorprendas de esta tradición. Coméntanos qué estados nos faltaron y si te sabes alguna otra estrofa.

