¿Qué es el espacio Schengen?

Por aclarar:

– El "espacio Schengen" los integran 26 países.

– No toda la UE está en Schengen.

– No están Irlanda, Croacia, Bulgaria, Rumanía y Chipre.

– Sí están Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que no son miembros de la UE pero sí del Espacio Económico Europeo (EEE). pic.twitter.com/2zKjLdVKud