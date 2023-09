Turismo diferente: ¿Qué es un geoparque y cómo puedes visitarlo en México?

En México hay dos geoparques apoyados por la UNAM. Foto: fundacionam.org.mx

Una opción para el turismo alternativo lo encuentras en un geoparque. Se trata de patrimonio natural que se puede visitar en el mundo y en nuestro país. Te diremos dónde se encuentran estos lugares para hacer geoturismo.

En el mundo existen casi 200 geoparques y en el caso mexicano estos sitios cuentan con el respaldo de la Unesco y con el fuerte impulso de la UNAM.

¿Qué es un geoparque?

En primer lugar, te diremos qué es un geoparque, porque posiblemente has pasado por alguno de ellos y no te has dado cuenta. Así que, con este motivo, en Unotv.com entrevistamos al doctor José Luis Palacio Prieto, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM del Instituto de Geografía de la UNAM.

De acuerdo con el experto, un geoparque es un territorio que contiene un patrimonio geológico, geográfico (por tipos de rocas, fósiles, minerales) de interés internacional, científico y social. Pero no sólo eso, cuenta con un patrimonio natural que se puede ver a través de la flora, la fauna. Asimismo con la posibilidad de establecer en estos territorios una relación con la cultura, con la sociedad y la forma en que aprovechan los recursos.

¿Cuántos geoparques hay en México?

En el mundo, según los datos de la UNAM, existen casi 200, 195 para mayor precisión y en México se cuenta con 2 geoparques:

Geoparque Mixteca Alta, en Oaxaca

Comarca Minera, en Hidalgo

El de Hidalgo se localiza en el eje Neovolcánico Transmexicano y la Sierra Madre Oriental. Abarca nueve municipios de este estado. En él colaboran gobiernos locales, la Secretaría de Cultura y Turismo de Hidalgo y cuentan con el apoyo de la UNAM.

En tanto, el de Oaxaca se encuentra en el occidente, en la llamada Mixteca alta y abarca unos 9 municipios donde participan activamente las comunidades, autoridades y cuentan con el apoyo del Instituto de Geografía de la UNAM.

Tiene una superficie de 415 kilómetros cuadrados, las autoridades se rigen por usos y costumbres y la sede del geoparque se encuentra en Santo Domingo Yanhuitlán. El sitio @mixtecaaltageoparque8217 compartió un video del geoparque.

Características del Geoparque Mixteca Alta Se localiza a 5 horas de la Ciudad de México. Su centro de atención al visitante lo maneja la propia comunidad. En este geoparque se pueden encontrar 37 sitios de interés geológico, cuenta con lugares de interés histórico, zonas arqueológicas, museos, geosenderos. Dr. José Luis Palacio Prieto, UNAM

Geoparque Mixteca Alta

A pesar de que se trata de un área indígena de alta marginación, que tiene una erosión y degradación de recursos, se ha convertido en un medio educativo. Además cuenta con bio y geodiversidad, arqueología y patrimonio arquitectónico, señala el experto de la UNAM.

En particular este geoparque se ubica en una zona de transición en diferentes regiones geográficas. Una de las características que la distingue es una erosión muy intensa, que tiene una historia interesante donde juega papel importante la sociedad.

Aquí queda expuesto el sustrato geológico, como un museo de la erosión, indica Palacio Prieto, donde es posible observar toda una serie de variedades de rocas que están en un entorno con la parte humana desde hace miles de años.

¿Cómo se puede visitar?

Si bien los investigadores la UNAM indican que en el caso del geoparque oaxaqueño no se trata de un turismo de masas, sí lo es de turismo educativo. El cual brinda “un mensaje de interacción entre lo natural y lo social que destacamos del geoparque”.

Si alguien desea visitar la zona, debe contactar a los investigadores de la UNAM, a través de las redes sociales del geoparque, para que soliciten el permiso correspondiente con las autoridades locales y se haga un viaje a la medida, acompañados de guías locales capacitados por la universidad.

No hay que olvidar que en esta zona predominan los usos y costumbres. Por lo que a través de redes sociales se diseña el viaje a la carta, depende del número de personas, tiempo de estancia e intereses que se organiza el recorrido, que va desde la observación hasta la compra de artesanías locales.

Finalmente, el investigador de la UNAM detalla que el éxito del funcionamiento de este geoparque se debe a los componentes naturales de relevancia. Entre ellos, una buena organización interna, el apoyo de las autoridades y la solidez de entidades académicas como la UNAM.