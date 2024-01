Un hotel único en México: el Vocho Hotel

En medio de la selva maya, en este hotel-camping puedes darte el lujo de dormir dentro de un vocho, pues estos han sido adaptados como habitaciones: un hotel único en México.



El lugar se encuentra a escasos kilómetros del Pueblo Mágico de Valladolid en Yucatán.



Ramón abrió este espacio hace 6 años. Es un apasionado de los escarabajos y un día decidió dejar su ajetreada vida en Cancún, para comprar vochos abandonados, comprar este terreno en medio de la selva y hacer aquí un “santuario de paz” en medio de la naturaleza.

“Como a mi me gusta transformar las cosas, los pinte, los renové y los cree en habitaciones, dentro de él tiene una cama, dos almohadas, ventiladores, electricidad y así”. Ramón Franco | Dueño de Vocho Hotel

El campamento está en un terreno al aire libre, donde los vochos son peculiares habitaciones con cama incluida que ocupa lo largo del vehículo, con ventilador y cortinas que te dan absoluta privacidad.

Y los visitantes valoran el contacto con la naturaleza.

“La verdad es que no vengo ni por la electricidad ni por el agua, o sea disfrutar el lugar, todo esto ya llevo rato aquí y me encanta, los pajaritos, la lluvia, me tocó la lluvia, todo esta fantástico” Beatriz Arco | huésped



Y aunque en dos ocasiones, fenómenos naturales los han puesto a prueba, el hotel se ha vuelto a levantar.

“La verdad estamos muy orgullosos porque todo es a base de esfuerzo y cariño que le echamos mi primo y yo, cada quien en su rango”. Cristian Franco | Chef

¿ Listo para la experiencia de dormir en los míticos vochos?

El costo por habitación es de 850 pesos y hasta 1800 en la Com-Vip con la casa del Árbol, donde pueden dormir hasta seis personas.