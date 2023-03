¿Puedo viajar en avión si estoy embarazada? Esto dicen los expertos

Conoce lo que debes tener presente si estás embarazada y deseas viajar en avión. Foto: Cuartoscuro /ilustrativa

Las vacaciones de Semana Santa 2022, que inician el 11 de abril y terminan el 22 del mismo mes, de acuerdo con el calendario escolar 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), están a la vuelta de la esquina, y por eso muchas personas hacen preparativos; en Unotv.com te diremos lo que debes tener presente si estás embarazada y planeas viajar en avión.

¿Puedo viajar en avión si estoy embarazada?

Es, a menudo, una pregunta recurrente que se hacen las mujeres que están en gestación o la familia en general; la mayoría de las aerolíneas no pone ninguna restricción siempre y cuando te encuentres antes de la semana 36 de embarazo y cuando la futura madre y el feto estén sanos, de acuerdo con el American College of Ostetricis and Gynecology (ACOG).

De manera que viajar en avión estando embarazada se considera seguro si se cumplen los requisitos mencionados; sin embargo, la mayoría de los expertos advierten sobre los riesgos de viajar en cualquier mes de la gestación si se trata de un embarazo de alto riesgo, en esta situación seguramente te pedirán un certificado médico de autorización.

Dependiendo de las aerolíneas, el tiempo recomendado varía, si bien la mayoría se atiene al consenso de 36 semanas, algunas compañías como Aeroméxico, por ejemplo, a partir de la semana 33 solicita a sus viajeras un certificado médico que especifique que pueden viajar, el cual debe subirse a su plataforma 48 horas antes del viaje.

Otras compañías como Viva Aerobus solicita certificado médico a mujeres embarazadas a partir de la semana 29, en el mismo caso se halla Latam Airlines que solicita el certificado médico para viajar a partir de la semana 30. Es aconsejable consultar las políticas de la aerolínea con la que viajarás y pedir la asesoría a tu ginecólogo.

Qué dice la IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda viajar hasta las 36 semanas de gestación si el embarazo se presenta sin complicaciones y hasta las 32 semanas cuando se trate de un embarazo múltiple. Después de ese rango ya no recomienda que hagas el viaje.

De igual manera, no está de más que verifiques en la compañía que harás el viaje cuáles son los requisitos para las mujeres embarazadas y a partir de qué semana es necesario presentar un certificado médico.

Consejos durante el vuelo para las embarazadas

La Clínica Mayo señala que viajar en un avión comercial antes de la semana 36 es seguro si se tiene un embarazo saludable; sin embargo, sugiere a las embarazadas consultar con su ginecólogo antes de hacer planes de vuelo y da los siguientes tips para las embarazadas: