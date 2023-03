Desde los cielos, su color es verde, y en algunas zonas es de azul turquesa. Su formación natural en la Selva Zoque le da la apariencia de un gran corazón al que le llaman el Ojo de la Gringa, ubicado en la localidad José Cardel, en Minatitlán, Veracruz.

“Vengo a visitar México, porque me gusta, (en Estados Unidos no se ve lo que se ven este tipo de cosas). Está hermoso, me gustó bastante y todo lindo. Voy a regresar con más tiempo para ver todo”, dijo Lindsey Reyes, turista de Kentucky, Estados Unidos.